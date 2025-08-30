Ungaria a interzis intrarea în țară a comandantului care a atacat conducta Drujba

Ungaria a impus o interdicție de intrare în Ungaria de trei ani comandantului unei unități militare ucrainene implicate în atacul asupra conductei petroliere Drujba, a declarat ministrul ungar de externe Peter Szijjártó.

„Ca răspuns la cel mai recent atac ucrainean asupra conductei petroliere Druzhba, guvernul maghiar a decis să interzică comandantului unității militare responsabile intrarea în Ungaria și în întregul spațiu Schengen”, a scris acesta pe X.

„Acesta a fost un atac asupra suveranității Ungariei, punând în pericol securitatea noastră energetică și aproape silindu-ne la utilizarea rezervelor noastre strategice”, a continuat Szijjártó, adăugând că „oricine atacă securitatea și suveranitatea noastră energetică trebuie să se aștepte la consecințe”.

în ultimele săptămâni, Ucraina a efectuat cel puțin trei atacuri asupra conductei petroliere Drujba, cu o lungime 4.000 km, care transportă petrol rusesc către Ungaria și Slovacia,

Szijjártó nu specificat numele comandantului ucrainean supus interdicției, însă Balázs Orbán, directorul politic al prim-ministrului ungar, a declarat pentru publicația maghiară 444 că este vorba despre Robert Brovdi, comandantul forțelor de drone ale Ucrainei, numit în funcție la începutul lunii iunie.

Brovdi anunțase într-un videoclip publicat pe rețelele de socializare că dronele ucrainene au atacat stația de pompare a petrolului Unecha din regiunea Bryansk pe 21 august.

Brovdi, care este de origine maghiară și este cunoscut sub indicativul militar „Ungurul”, a răspuns joi anunțului, acuzând Ungaria că are mâinile „până la cot în sânge ucrainean”. El a folosit un limbaj foarte dur și a spus că ministrul „își poate băga undeva” sancțiunile.

„Prin susținerea conductei de petrol «Drujba», nu apărați suveranitatea Ungariei, ci mai degrabă propriile buzunare murdare, încărcate cu materii prime ieftine, sancționate. Cumpărând, deveniți complici la multiplicarea banilor pătați cu sânge, care se întorc sub formă de rachete și Shahed-uri ce atacă orașe pașnice din Ucraina și chiar astăzi, 28 august 2025, au ucis zeci de ucraineni la Kiev. Aveți băgate până la coate mâinile în sânge ucrainean. Și nu vom uita asta.”

Ungaria amenință Ucraina

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha, a declarat că Ungaria se află „de partea greșită a istoriei” și a adăugat că Kievul va lua „acții în oglindă”.

Luni, 24 august, președintele Vladdimir Zelenski a insinuat că recentele atacuri asupra conductei ar fi putut fi legate de refuzul Ungariei de a permite aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană.

Viktor Orban, care menține legături strânse cu Moscova, a respins în mod repetat sancțiunile împotriva Rusiei și a votat pentru blocarea discuțiilor de aderare la UE a Ucrainei, deși președintele american Donald Trump l-ar fi sunat pe Orban în urma unui summit de la Casa Albă cu Kievul și liderii UE pentru a discuta motivele pentru care a procedat astfel.

Ministrul ucrainean de externe Andrii Sybiha a reacționat după ce Szijjártó a scris pe Twitter că Zelenski „a folosit Ziua Independenței pentru a amenința Ungaria”: „Îi cerem [lui Zelenski] să înceteze să mai amenințe Ungaria și să pună capăt atacurilor nechibzuite asupra securității noastre energetice!

Sybiha a scris pe Twitter că va „răspunde într-o manieră maghiară”, avertizând: „nu trebuie să-i spuneți președintelui ucrainean ce să facă sau să spună și când. El este președintele Ucrainei, nu al Ungariei”.

„Securitatea energetică a Ungariei este în mâinile voastre. Diversificați-vă și deveniți independenți de Rusia, la fel ca restul Europei”, a adăugat Sybiha.

Marți, 26 august, Szijjártó a avertizat că Ungaria ar putea reconsidera furnizarea de energie electrică către Ucraina după atacurile cu drone asupra conductei de petrol „Drujba”, acuzând Kievul de „o politică anti-maghiară fățișă”.

Potrivit acestuia, Ungaria asigură 30-40% din importurile de energie electrică ale Ucrainei, subliniind că întreruperea acestora „nu va afecta guvernul, nici prim-ministrul, nici miniștrii, ci oamenii, familiile și copiii care trăiesc în această țară”.

La începutul acestei săptămâni, Euronews a relatat și că Ungaria a dat în judecată Uniunea Europeană pentru decizia de a furniza Ucrainei ajutor de miliarde de euro din active rusești înghețate.