Accident la Măgdăcești: Un bărbat, lovit de o mașină în timp ce traversa strada

Un bărbat a fost lovit de o mașină în timp ce traversa strada pe zebră. Potrivit informațiilor, accidentul a avut loc pe 9 ianuarie, în localitatea Măgdăcești din raionul Criuleni.

Oamenii legii au fost alertați în jurul orei 20:38.

„Conform informațiilor preliminare, un bărbat de 59 de ani, aflat la volanul unui automobil de marca Volvo, se deplasa pe traseul R-6 Chișinău–Orhei, direcția spre municipiul Chișinău. Ajuns în localitatea Măgdăcești, la o trecere pietonală, acesta a tamponat un pieton, bărbat, de 50 de ani, care traversa regulamentar partea carosabilă.

În urma impactului, pietonul a fost transportat la Spitalul de Urgență din municipiul Chișinău, unde a fost internat pentru acordarea îngrijirilor medicale”, a comunicat ofițerul de presă al IP Criuleni, Enela Băetrău.

Șoferul a fost testat alcoolscopic și nu era în stare de ebrietate. Pe caz a fost inițiată o procedura legală, iar angajații Poliției continuă documentarea pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului.