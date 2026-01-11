Întreruperi de energie la Bălți și în suburbii: Lista zonelor afectate

Energia electrică va fi întreruptă pe mai multe străzi din municipiul Bălți și în câteva localități din suburbii în perioada 12 –16 ianuarie.

Potrivit SA „RED-Nord”, deconectările sunt necesare pentru desfășurarea lucrărilor de reparație și curățare a rețelelor electrice.

Deconectările sunt programate pentru următoarele adrese și localități:

12 ianuarie

Ora 13:00 – 17:00

Strada Tiraspol: 5;

Strada Veteranilor;

Ora 08:00 – 17:00

Satul Elizaveta, mun. Bălți: 20 de zone;

13 ianuarie

Ora 08:00 – 12:00

Strada Igor Vieru: 92, 94, 98, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 123A, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 138A, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 157, 159, 161;

Strada Emil Racoviță: 4;

Strada Nicolae Iorga: 36;

Ora 13:00 – 17:00

Strada Tiraspol: 3;

Strada Kolesov: 7, 9, 11, 13;

Strada Boris Glavan: 31, 33, 35, 37, 39, 41;

Strada Malinovski:10, 12, 14;

Ora 08:00 – 17:00

Satul Țambula, raionul Sângerei: 1 zonă;

Satul Pălăria, raionul Sângerei: 1 zonă;

14 ianuarie

Ora 08:00 – 12:00

Strada Academician Lazăr Dubinovschi: 10, 12, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 48B;

Strada V Cupcea: 15, 16, 17, 18, 20;

Strada Gavriil Muzicescu: 12, 16, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 48, 50, 52, 54, 56,

Strada Florilor: 25, 27;

Strada Aivazovski: 5, 7, 21,23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36;

Strada Tiraspol: 7;

Ora 13:00 – 17:00

Strada Nicolae Iorga: 34;

Strada Ștefan cel Mare: 89, 91, 93, 95A;

Strada Voluntarilor: 12, 14, 16, 18, 49;

Strada Independenții: 54, 58, 64, 64A, 66A;

Strada 31 August 1989: 47, 47/13, 61, 63, 63B,

Strada Alexandr Pușkin: 13, 13A, 17;

Ora 08:00 – 17:00

Satul Lipovanca, raionul Sângerei: 1 zonă;

Satul Fundurii Vechi, raionul Glodeni: 1 zonă;

15 ianuarie

Ora 13:00 – 17:00

Strada Nicolae Iorga;

Strada Anatol Calmațui: 1, 2, 3, 4, 4A, 5, 7;

Strada Râscanilor: 1, 2, 3, 4, 5, 7;

Strada Ivan Ciarupin: 6A, 8, 8A, 10, 12, 12A, 14, 14A, 16;

Strada Independenții: 34;

Ora 08:00 – 16:00

Satul Dobrogea, raionul Sângerei: 14 zone;

Ora 08:00 – 17:00

Satul Fundurii Vechi, raionul Glodeni: 1 zonă;

16 ianuarie

Ora 08:00 – 12:00

Strada Sfântul Nicolae: 5A, 9

Ora 12:00 – 17:00

Strada Independenții: 38;

Ora 08:00 – 17:00

Satul Sturzovca, raionul Glodeni: 10 zone;

Satul Fundurii Vechi, raionul Glodeni: 1 zonă;

Satul Iabloana, raionul Glodeni: 2 zone.