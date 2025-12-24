Proteste pe bani negri: condamnare în dosarul fostului partid „Șor”

Un activist cu funcție de conducere în oficiul teritorial Râșcani al fostului Partid Politic „Șor” a fost condamnat la închisoare, după ce instanța a constatat implicarea sa directă în finanțarea ilegală a activităților formațiunii, inclusiv a protestelor organizate contra autorităților. Potrivit hotărârii pronunțate la 23 decembrie de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, acesta ar fi gestionat și utilizat peste 1,4 milioane de lei proveniți din surse ilegale, bani folosiți pentru mobilizarea participanților și remunerarea acestora în cadrul acțiunilor de stradă. Dosarul vizează fapte comise înainte și după declararea partidului drept neconstituțional, în iunie 2023.

Instanța i-a aplicat inculpatului o pedeapsă de patru ani de închisoare. Doi ani urmează să fie executați efectiv în penitenciar, iar restul pedepsei a fost suspendat condiționat, cu o perioadă de probațiune de doi ani. Pe lângă detenție, judecătorii au dispus și o sancțiune complementară importantă: interdicția de a ocupa funcții sau de a desfășura activități de administrare și gestionare financiară în cadrul partidelor politice pentru o perioadă de patru ani. Măsura vine în contextul în care ancheta a demonstrat rolul-cheie al inculpatului în circuitul financiar al formațiunii.

Până la rămânerea definitivă a sentinței, acesta rămâne în arest preventiv. Totodată, instanța a decis confiscarea în folosul statului a sumei de peste 1,4 milioane de lei, considerată instrument și produs al infracțiunii. Procurorii au arătat că banii au fost direcționați inclusiv către plata participanților la proteste, transportarea acestora și alte cheltuieli logistice, toate cu scopul de a crea presiune publică și de a influența procesele politice din Republica Moldova.

Anchetatorii susțin că schema de finanțare ilegală făcea parte dintr-un mecanism mai larg de menținere a influenței politice a fostului partid „Șor”, chiar și după ce formațiunea a fost scoasă în afara legii. Conform probelor administrate, fondurile utilizate nu au fost declarate și nu aveau proveniență legală, iar activitățile desfășurate urmăreau destabilizarea scenei politice și manipularea opiniei publice prin proteste plătite.

Partidul Politic „Șor” a fost declarat neconstituțional în iunie 2023, iar în ianuarie 2024 a fost radiat din Registrul de stat al persoanelor juridice. Condamnarea din acest dosar este una dintre puținele sentințe definitive care confirmă, la nivel judiciar, existența unor mecanisme ilegale de finanțare și organizare a protestelor, într-un context în care autoritățile au avertizat constant asupra riscurilor de influență externă și corupere a proceselor politice din Republica Moldova.