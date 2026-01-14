Val de ninsori în toată țara. Temperaturile scad până la -18 grade

Joi va ninge în toată țara. Pe drumuri se va menține ghețuș, pe alocuri se va forma polei și va fi ceață slabă.

Zăpada va cădea pe parcursul zilei de joi și în noaptea de joi spre vineri, avertizează meteorologii.

Contactată de IPN, șefa Secției prognoze meteo din cadrul Serviciului Hidrometeorologic de Stat, Nadejda Stolear, a comunicat că în noaptea de miercuri spre joi se vor înregistra între -10 și -5 grade, iar joi ziua vor fi între -7 și -2 grade Celsius.

De vineri gerul va fi mult mai aspru. Temperaturile nocturne vor scădea de la -16… -11 până la -18… -15 grade. Și pe timp de zi va fi mai frig. Mercurul din termometre va coborî de la -7… -2 până la -10… -5 grade Celsius.