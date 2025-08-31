Ziua Limbii Române 2025: Programul complet al manifestărilor

Ziua Limbii Române este marcată astăzi printr-o serie de evenimente culturale, educaționale și oficiale organizate în mai multe localități din țară. Tot astăzi, la Chișinău, este așteptat președintele României, Nicușor Dan, care va participa la unele dintre manifestări.

Ziua va începe cu ceremonia oficială de întâmpinare a președintelui României, Nicușor Dan, la Reședința de Stat, începând cu ora 08:40. Ulterior, la ora 10:00, liderul de la Cotroceni va participa, împreună cu președintele Maia Sandu, la deschiderea oficială a „Marii Dictări Naționale”, eveniment organizat în Piața Marii Adunări Naționale.

După ora 11:00, oficialii se vor deplasa în municipiul Strășeni. Aici, vor depune flori la bustul poetului național Mihai Eminescu, iar apoi vor participa la ceremonia de deschidere a unui concert dedicat Zilei Limbii Române, organizat la Casa de cultură din Strășeni.

Pe lângă evenimentele oficiale, se vor desfășura și activități academice și culturale. La ora 11:00, Academia Română și Academia de Științe a Moldovei vor organiza o ședință festivă consacrată sărbătorii naționale „Limba noastră cea română”. De asemenea, va avea loc deschiderea Congresului Mondial al Eminescologilor, ediția a XIV-a.

Și Primăria municipiului Chișinău a anunțat un program artistic dedicat copiilor, care va avea loc de la ora 17:30, pe Strada Pietonală Eugen Doga. În continuare, de la ora 18:00, publicul larg este invitat la un spectacol cu muzică, poezie și momente speciale, menite să evidențieze frumusețea limbii române și rolul său esențial în cultura națională.

Totodată, Muzeul de Istorie a Orașului Chișinău, sub egida Direcției generale cultură și patrimoniu cultural, va organiza un eveniment special de „Nocturnă la Muzeu”, ce va începe la ora 19:30. Vizitatorii vor avea astfel ocazia să exploreze expozițiile muzeale într-un cadru nocturn, dedicat Zilei Limbii Române.

Astăzi, 31 august, Republica Moldova marchează Ziua Limbii Române, sărbătoare celebrată anual în ultima zi de vară. Se împlinesc 36 de ani de la momentul istoric din 1989, când Sovietul Suprem al fostei RSS Moldovenești a votat revenirea la grafia latină și proclamarea limbii române ca limbă de stat.