În 2025, zmeura a devenit un produs de lux în Republica Moldova. Cu un preț care depășește echivalentul unei zile de muncă, aceste pomușoare simbolizează perfect realitatea pieței agricole: scumpă, dezechilibrată și imposibil de controlat de către cetățeanul de rând. Prețurile la zmeură s-au dublat comparativ cu anul trecut, iar întreaga piață a produselor agricole a înregistrat o creștere medie de peste 28%.

Legumele și fructele — odinioară baza alimentației moldovenilor — au devenit inaccesibile pentru tot mai mulți oameni. Scumpirile dramatice afectează nu doar mesele zilnice, ci și securitatea alimentară a țării. Statistica arată clar: legumele au înregistrat cele mai mari creșteri procentuale, urmate de fructe și produse procesate din agricultură.

Factorii care au dus la acest colaps par cunoscuți, dar ignorați de autorități: înghețurile târzii din primăvară au compromis o mare parte din recoltă, lipsa sistemelor de irigare a lăsat câmpurile la voia sorții, iar infrastructura agricolă este învechită sau inexistentă. În plus, agricultorii nu beneficiază de nicio formă reală de protecție din partea statului în fața șocurilor climatice sau economice.

În tot acest timp, autoritățile adoptă o poziție pasivă. Nicio măsură concretă de sprijin, niciun plan de urgență sau investiții în depozitare, procesare ori subvenții eficiente. Guvernul nu oferă soluții, iar lanțurile de aprovizionare continuă să funcționeze defectuos, cu pierderi enorme și adaosuri comerciale greu de justificat.

Iar nota de plată o achită cetățeanul simplu. Oamenii nu-și mai permit nici măcar ce creștea, altădată, în grădina bunicilor. Coșul cu fructe de sezon a devenit un lux, iar piețele sunt goale de clienți. În loc să sprijine consumul local și producția internă, Moldova agricolă își sufocă propriii cetățeni cu prețuri astronomice.

Modelul actual este clar nesustenabil. Fără intervenție rapidă și direcționată, mâncarea riscă să devină un privilegiu. Iar țara care se mândrea odinioară cu solul ei fertil riscă să-și hrănească doar statisticile — nu și oamenii.