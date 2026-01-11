„Сочные ягодицы”. Irina Borodkina, căutată pentru omor, după ce la porcedura sa a murit Liubovi Babuțchi, își caută cliente în Dubai: Cât de activă e pe rețele

În timp ce organele de drept anunță că o caută, Irina Borodkina, proprietara „Dr. Serebrova”, salonul unde la sfârșitul lunii ianuarie 2025 a murit femeia de afaceri Liubovi Babuțchi, ar continua să activeze nestingherit în Dubai, conform unui cont de Instagram al acesteia.

Contul, cu denumirea lavreni_med, se prezintă drept aparținând unui „chirurg plastic | Dubai” și indică activitate în domeniul medicinei și sănătății. Pe profil sunt menționate servicii precum mamoplastia, liposucția HD sportivă 360°, procedurile Morpheus8 și Endolift, dar și „fese suculente”.

La moment, contul număra peste 4.000 de urmăritori și peste 100 de postări publice.

Reprezentanții organelor de drept, deocamdată, nu au venit cu o reacție în acest sens.

În iunie 2025, procese penale noi au fost inițiate în cazul decesului femeii de afaceri Liubovi Babuțchi. Acestea vizează infracțiuni precum circulația ilegală a drogurilor, evaziunea fiscală, declarații mincinoase, coruperea activă și altele. Informația a fost făcută publică de Roman Babuțchi, soțul răposatei, ieri, în cadrul unei conferințe de presă, și confirmată de Procuratura Generală