Două mașini s-au ciocnit frontal pe Albișoara: Un pasager a ajuns la spital

Două mașini au fost puternic deteriorate, iar o persoană a ajuns la spital, în urma unui accident rutier produs în această dimineață, pe strada Albișoara din municipiul Chișinău.

Totul s-a întâmplat în jurul orei 9:55.

„Potrivit informațiilor preliminare, un tânăr de 22 de ani, aflat la volanul unui automobil de marca Honda, în timpul deplasării, în circumstanțe ce urmează a fi stabilite, s-a tamponat frontal cu un automobil de marca Skoda, condus de un bărbat de 39 de ani.

În urma impactului, ambele vehicule au fost deteriorate considerabil, iar un pasager din automobilul Skoda, bărbat în vârstă de 36 de ani, a fost transportat la IMSP IMU pentru investigații medicale”, ne-a comunicat ofițerul de presă al Direcției de Poliție a Municipiului Chișinău, Svetlana Scripnic.

Pe caz a fost inițiată o anchetă, iar toate circumstanțele urmează a fi stabilite.