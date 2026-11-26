11 persoane reținute pentru cazinouri online ilegale sub paravanul unei companii IT din Chișinău

O grupare criminală organizată care ar fi asigurat, sub paravanul unei companii IT din Chișinău, funcționarea unor cazinouri online ilegale destinate jucătorilor din Turcia a fost destructurată, iar 11 persoane au fost reținute.

Printre cei reținuți, cetățeni ai Turciei și ai Republicii Moldova, se numără fondatorii companiei, organizatorul schemei și administratorul firmei.

Potrivit PCCOCS, firma, fondată de doi cetățeni turci, avea ca obiect declarat dezvoltarea de programe informatice, însă membrii grupării ar fi procesat ilegal depunerile și câștigurile jucătorilor, banii fiind apoi convertiți în criptomonede.

În perchezițiile din 25 noiembrie, anchetatorii au ridicat dispozitive electronice și sumele de 2.200 de dolari, 2.750 de euro și 38.900 de lei, despre care suspectează că ar proveni din activitatea infracțională.

Sursa: Redacția timpul.md