11 portofele cripto conectate grupului Șor — tranzacții de peste 8 miliarde de dolari

Analiștii blockchain au identificat 11 portofele cripto asociate structurilor de afaceri ale lui Ilan Șor, prin care s-au tranzacționat sume de cel puțin 8 miliarde de dolari.

Analiza celor de la Elliptic, în colaborare cu sursele din interiorul rețelei, indică faptul că fondurile provin în mare parte din Rusia și au fost transferate prin companii intermediare din Kârgâzstan.

Tranzacțiile au fost efectuate în special în stablecoin-uri (de exemplu USDT), ceea ce conferă lichiditate rapidă și aparență de stabilitate. Un exemplu: un transfer de 2 milioane USDT efectuat în doar câteva minute între portofele susținute de rețea.

Experții avertizează că suma reală ar putea fi mult mai mare, deoarece multe portofele încă nu au fost identificate sau fac obiectul unor cicluri de reciclare a fondurilor pentru a masca originea banilor.

Această descoperire aruncă o lumină nouă asupra mecanismelor de finanțare și spălare de bani utilizate de rețelele politice influente, subliniind cât de sofisticate sunt schemele de manipulare financiară în era criptomonedelor.