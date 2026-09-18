Au început alegerile pentru deputații Dumei de Stat a Rusiei. Locuitorii Transnistriei cu cetățenie rusă, în număr de peste 220.000, potrivit autorităților regionale, vor putea vota și ei.

Vor fi deschise șase secții de votare pentru aceștia la Tiraspol, trei la Bender și câte una la Dnestrovsk, Slobozia, Grigoriopol, Dubăsari, Râbnița și Kamenka.

Pentru a participa la alegeri, cetățenii trebuie să dețină un pașaport rusesc, un pașaport străin, un pașaport URSS (dacă acesta indică cetățenia rusă) sau un certificat de intrare (reîntoarcere) în Rusia.

Transnistrenii vor putea vota și cu un pașaport rusesc expirat.

O singură secție de votare va fi deschisă în Moldova de pe malul drept – la Ambasada Rusiei la Chișinău.

Decizia Moscovei de a deschide 15 secții de votare în Transnistria fără acordul Chișinăului a fost numită o „manipulație neprietenoasă” de către autoritățile moldovene. În timpul ultimelor alegeri din 2021, în Transnistria au fost deschise 27 de secții de votare. Peste 59.200 de locuitori cu cetățenie rusă au votat atunci. Cel mai mare număr – 76,2% – a votat pentru partidul Rusia Unită.