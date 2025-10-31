654 de suspecți de crime de război, identificați de R. Moldova și Ucraina

Europol a anunțat că, în colaborare cu Poliția Republicii Moldova și Poliția Ucrainei, a fost finalizată a doua fază a unei investigații internaționale privind crime de război comise de mercenari ruși din grupările Wagner și Redut.

Potrivit comunicatului, echipa Europol pentru Crime Internaționale Grave a sprijinit autoritățile naționale în identificarea suspecților implicați în atrocități comise pe teritoriul Ucrainei, în timpul războiului declanșat de Rusia. Acțiunea, desfășurată pe 29 octombrie 2025, a inclus 70 de percheziții în Moldova și Ucraina, în urma cărora au fost ridicate arme de foc, muniție, uniforme, însemne Wagner și echipamente electronice.

Anchetatorii au colectat probe video și foto care indică participarea unor cetățeni din Ucraina și Moldova la ostilități în Ucraina și în Republica Democrată Congo, în calitate de membri ai acestor grupări paramilitare.

În total, 654 de membri ai companiilor militare private ruse Wagner și Redut au fost identificați ca fiind implicați în operațiuni de luptă împotriva Ucrainei. Printre suspecți se află cetățeni din Ucraina, Republica Moldova, Kazahstan, Uzbekistan, Tadjikistan, Turkmenistan, Azerbaidjan, Armenia și Bosnia și Herțegovina. Aceștia sunt acuzați de crime de război, inclusiv acte de violență sexuală, execuții ale prizonierilor de război și uciderea civililor.

Până în prezent, 11 cetățeni ucraineni au fost inculpați pentru înaltă trădare, după ce s-au alăturat formațiunilor Wagner și Redut.

Europol a sprijinit investigația prin facilitarea schimbului de informații, analiză specializată și coordonarea operațiunilor în timp real printr-un post de comandă virtual, creat pentru cooperarea între autoritățile din cele două state.

Instituția europeană subliniază că parteneriatele operaționale cu Republica Moldova (din 2014, actualizat în 2020) și Ucraina (din 2017) permit un răspuns comun și coordonat la amenințările transfrontaliere și la crimele comise în contextul războiului din Ucraina.