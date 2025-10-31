Ambasada RM la București, după ce șoferi de camioane s-au plâns că sunt blocați la Leușeni: Am cerut asistență de la premierul României și Vamă

Ambasada Republicii Moldova în România a venit cu un anunț, după ce a devenit publică problema camioanelor cu fructe, care sunt blocate zile întregi la punctul de trecere a frontierei Leuşeni -Albița.

„Referitor la blocarea transportului marfar la Postul Vamal Albița. Ambasada a contactat Cabinetul Prim-ministrului României și Autoritatea Vamală Română, solicitând asistența în depășirea situației create”, se menționează în postarea făcută de Ambasada Republicii Moldova la București.

Alexandr Slusari s-a arătat revolat după ce mai mulți șoferi de camioane i s-au plâns că sunt nevoiți să stea câte 2 zile în rând la vama Leușeni, pentru a ieși din țară. „Am înțeles că autoritățile abilitate sunt demult la curent cu problema respectivă, însă probabil perioada electorală și post-electorală este considerată la ei ca un fel de пересменка, atunci când responsabilitatea este una limitată și nimeni nimic nu controlează”, a menționat Alexandr Slusari. La rândul lor, responsabilii din cadrul Serviciului Vamal au declarat că „problema a fos cauzată de sistemul utilizat de operatorul economic pentru înregistrarea garanției aferente tranzitului”.