Guvernul Munteanu solicită astăzi votul de încredere în Parlament

Premierul desemnat Alexandru Munteanu merge astăzi în Parlament, împreună cu echipa sa guvernamentală, pentru a prezenta programul de activitate și a cere votul de încredere. Ședința legislativului este programată pentru ora 10:00.

Potrivit Constituției, premierul desemnat solicită votul de încredere al Parlamentului asupra programului de guvernare și a întregii liste a cabinetului de miniștri.

Astfel, în plen, Alexandru Munteanu își va prezenta programul intitulat „UE, pace, dezvoltare”, care stabilește principalele direcții de acțiune ale viitorului executiv. Documentul prevede finalizarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană până în anul 2028, pregătind astfel țara pentru integrarea deplină. În plan economic, Guvernul mizează pe valorificarea Planului de creștere, în valoare de 1,9 miliarde de euro, destinat stimulării dezvoltării și consolidării rezilienței economice.

Programul de activitate și lista cabinetului de miniștri se dezbat în plen, iar învestirea noului executiv se realizează cu votul majorității deputaților aleși.

În baza votului de încredere, președintele țării numește oficial Guvernul, iar noul executiv își preia atribuțiile din ziua depunerii jurământului în fața șefului statului.







