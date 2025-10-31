Se discută despre creșterea vârstei de pensionare

Candidatul desemnat la funcția de premier, Alexandru Munteanu, consideră că subiectul majorării vârstei de pensionare trebuie discutat, în contextul schimbărilor demografice și al tendințelor observate în alte state europene. Totuși ținând cont de tendința globală, vârsta de pensionare ar putea crește și în țara noastră.

Declarația a fost făcută în timpul audierilor din Parlament, după ce a fost întrebat dacă susține o eventuală creștere a vârstei de pensionare, în condițiile în care speranța de viață rămâne relativ scăzută.

„Eu am 61 de ani și până la 70 de ani n-am gând să lucrez. E o întrebare care trebuie discutată, e clar lucru, e legată de longevitatea vieții. Vârsta de pensionare se mărește în toate țările europene, occidentale”, a declarat Munteanu în cadrul audierilor din Parlament.

El a menționat că această chestiune este influențată de longevitatea populației, de îmbunătățirea serviciilor medicale și de îmbătrânirea generală a populației, care afectează și echilibrul bugetar.

„Populația devine tot mai bătrână, veniturile la buget se micșorează, iar cheltuielile cresc. Totuși, comparativ cu părinții și buneii noștri, maturitatea noastră s-a cam prelungit. Putem să discutăm, să vedem care sunt normele și practicile europene”, a adăugat el.

Potrivit lui Munteanu, Republica Moldova se află „undeva la mijloc” între standardele europene privind pensionarea, însă trendul global este clar: vârsta de pensionare va crește. Totodată, candidatul a subliniat că acest lucru nu trebuie să însemne că oamenii vor munci până la sfârșitul vieții, ci că trebuie analizată perioada „activă” în care o persoană este aptă de muncă.