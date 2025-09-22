74 de persoane, reținute după perchezițiile de astăzi în dosarul destabilizărilor. Șeful PCCOCS: Un grup a fost instruit în Serbia

74 de persoane au fost reținute în urma celor peste 250 de percheziții efectuate astăzi, 22 septembrie, în dosarul privind pregătirea dezordinilor în masă. Anunțul a fost de către procurorul-șef al PCCOCS, Victor Furtună, în cadrul unui briefing de presă.

Conform declarațiilor procurorului șef al PCCOCS, Victor Furtună, un grup de persoane a participat la sesiuni de instruire în Serbia, vizând pregătirea unor acțiuni de destabilizare în masă. În urma perchezițiilor de astăzi, 74 de persoane au fost plasate în reținere pentru 72 de ore, iar o parte dintre acestea cooperează cu organele de anchetă