8 poziții de somn și cum îți afectează acestea sănătatea

1. Pozitia pe burta

Daca dormi pe burta, te vei bucura de o digestive mai buna. Cu toate acestea, iti va fi foarte greu sa respiri, vei face cute pe fata si te vei putea trezi cu dureri de gat. De asemenea, dormitul pe burta iti poate cauza dureri de spate, intrucat nu este sustinuta coloana vertebrala.

2. Pozitia fetus

Poate fi foarte confortabil sa dormi in aceasta pozitie care iti va aminti de burta mamei. Totusi, ea iti restrictioneaza respiratia, favorizeaza sforaitul si poate afecta spatele si gatul. De asemenea, nu este indicata daca esti gravida.

3. Pozitia laterala, cu mainile pe langa corp

Cand dormi pe o parte, cu mainile pe langa tine, coloana vertebrala are cel mai bun suport si se reduc substantial durerile de spate si de gat, precum si apneea in somn. Totusi, aceasta pozitie contribuie la lasarea pielii fetei si a sanilor (in cazul femeilor), din cauza efectelor gravitatiei.

4. Pozitia pe o parte, cu mainile pe laterala

O varianta a pozitiei anterioare, cu diferenta ca mainile nu mai sunt pe langa corp si alaturi, pe laterala. Beneficiile sunt aceleasi ca cele de mai sus, insa pot aparea dureri de umeri cauzate de intreruperea circulatiei sangelui prin presarea nervilor.

5. Pozitia doar pe partea dreapta sau doar pe stanga

Daca esti obisnuit sa dormi doar pe partea dreapta, ar trebui sa stii ca aceasta pozitie favorizeaza aparitia arsurilor gastrice. In timp ce daca dormi doar pe partea stanga pui sub stres organe interne precum ficatul, plamanii si stomacul. Pentru gravide este recomandat somnul pe partea stanga intrucat favorizeaza circulatia sangelui in corpul bebelusului.

6. Pozitia pe spate cu mainile pe langa corp

Aceasta pozitie este considerate cea mai buna pentru sanatatea spatelui si a gatului, cu conditia sa nu fii “cocotat” pe prea multe perne. Partea proasta este ca cei care prefera aceasta pozitie au tendinta de a sforai mai mult si de a suferi de apnee in somn.

7. Pozitia pe spate cu mainile sus

Cunoscuta sub denumirea “stea de mare”, aceasta pozitie este benefica pentru spate. In plus, previne aparitia ridurilor. Cu toate acestea, pozitia favorizeaza apneea de somn si refluxul gastric. De asemenea, pot aparea dureri in zona umerilor din cauza presiunii la care sunt supusi nervii acestora.

8. Pozitia cu multe perne

Indiferent de pozitia pe care o preferi, daca alaturi ai multe perne care sa iti ofere suport poate fi foarte bine pentru sanatatea ta. Cei care dorm pe spate isi pot pune o perna sub arcul coloanei vertebrale, cei care dorm pe o parte, pot pune oi perna intre genunchi, iar cei care dorm pe burta se pot ajuta de o perne sub solduri pentru o relaxare totala.