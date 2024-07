A explodat mămăliga contabililor

Protestul contabililor arată cât de haotic se legiferează în domeniul fiscal. Cererile celor care au protestat nu au vizat doar e-TVA, ci și nevoia de predictibilitate legislativă. Vom vedea ce a înțeles guvernul din acest protest, susține analistul Constantin Rudnițchi într-un comentariu pentru RFI citat da Rador Radio România.

La începutul acestei săptămâni, am asistat la un protest al contabililor. Este o premieră pentru România pentru că, după anul 1989, nu a mai avut loc nicio manifestație de acest fel. După 1989, contabilii au fost văzuți ca niște „șoareci de bibliotecă”, stând ore întregi pentru a rezolva birocrația impusă de stat. Mult timp după Revoluție, contabilii au fost văzuți tot ca niște bătrâni obosiți care poartă mânecuțe pentru a nu-și toci coatele la masa de lucru. Bineînțeles că această imagine este demult depășită. Contabilii nu mai poartă cotiere, la contabilitate nu se mai folosește creionul, ci calculatorul, iar contabilii nu mai sunt doar contabili, ci experți sau consultanți fiscali.

Probabil că protestul de săptămâna aceasta ar fi putut să aibă loc cu mai mulți ani în urmă, pentru că de mult timp guvernele le-au făcut viața grea contabililor. Cel mai cunoscut exemplu este ordonanța care era adoptată de guvern, an de an, între Crăciun și Revelion. Astfel, când toată lumea era în vacanță, contabilii studiau legislația care urma să se aplice peste câteva zile, după Anul Nou. La un moment dat, schimbarea legislației de Sărbătorile de iarnă devenise subiect de glume între contabili în așa fel încât nimeni nu se mai enerva pentru felul în care legifera guvernul. În ultimii 20 de ani, contabilii au trebuit să se adapteze la schimbările legislative aplicate peste noapte și fără dezbateri publice, au fost obligați să înțeleagă o legislație de multe ori ambiguă și neclar scrisă, au fost obligați să accepte lipsa de dialog cu ANAF și Ministerul Finanțelor și răspunsurile seci ale fiscului la întrebările legate de modul de interpretare a legislației. De mai bine de un deceniu, contabilii cer predictibilitate legislativă, adică aplicarea noilor prevederi legislative doar după șase luni de zile, pentru a putea pregăti soft-urile și procedurile specifice. Dar, cine să îi asculte pe contabili?

Și totuși, „mămăliga” contabililor a explodat acum câteva zile. „Cuțitul a ajuns la os” odată cu e-TVA. A fost prea mult. Guvernul a redactat și publicat o ordonanță care trebuia aplicată peste câteva zile, care îi obliga pe contabili să muncească în locul funcționarilor de la fisc și care prevedea ca ANAF să trimită un decont anticipat care trebuia întocmit fără ca fiscul să aibă la dispoziție toate datele necesare. De aici a plecat ideea unui protest în stradă al contabililor, ceea ce s-a și întâmplat. Clasic, mobilizarea protestatarilor s-a făcut pe rețele sociale și, mai mult, a fost inițiată o petiție care, la această oră, este semnată de aproximativ 60.000 de persoane. În stradă, au fost aproximativ 1.500 de contabili. Nu par prea mulți, dar simplul fapt că într-o zi toridă de vară mai mult de o mie de antreprenori-contabili și-au arătat nemulțumirea în piață înseamnă ceva. De altfel, cererile protestatarilor au fost întinse pe o plajă destul de largă. De la renunțarea la e-TVA, până la predictibilitate fiscală. Deocamdată, contabilii au obținut câteva lucruri concrete, precum amânarea și ajustarea e-TVA și o serie de promisiuni. Dacă ele vor fi respectate de către autorități, vom vedea. În urmă cu aproape un an, în august 2023, ministrul Boloș se confrunta cu un protest spontan al funcționarilor din ministerul pe care îl conducea. Era o ieșire împotriva reformei, în sensul că angajații Ministerului Finanțelor vroiau să blocheze aplicarea unor viitoare prevederi privind restructurarea instituției. Atunci, ministrul finanțelor a fost deschis la dialog cu protestatarii. Acum, când revolta a venit de la contabili, ministrul Boloș a fost mult mai inflexibil. Deși, contabilii nu doresc blocarea reformelor, ci derularea lor în mod predictibil. Cum se întâmplă de obicei, decidenții politici sunt mult mai înțelegători cu funcționarii statului decât cu antreprenorii sau contabilii.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!