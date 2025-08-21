”Kuliokul” lui Dodon dinamitează coaliția Kremlinului

Oamenii lui Dodon au început atacurile și insultele la adresa fostului președinte Vladimir Voronin, după ce acesta a dezvăluit câți bani erau în punga pe care liderul PSRM a primit-o de la Plahotniuc. Astfel, deputatul socialist, Grigore Novac, l-a numit pe șeful comuniștilor ”marasmatic”.

”– Cum comentați declarațiile domnului Vladimir Voronin în privința domnului Igor Dodon? – Marasmatic! – Nu faceți parte din același bloc politic? – Da! Eu nu știu dacă dumnealui o să se regăsească în formulă, că el e cam pe locul 50. Adică, mă rog, PCRM nu-i doar Voronin, acolo sunt și oameni calitativi, care pot munci” a declarat Novac pentru TV8.

Declarațiile lui Novac vin în ciuda faptului că Igor Dodon a afirmat că toate problemele din cadrul Blocului ”Patriotic” vor fi discutate ”pe interior”, fără a scoate scandalul în public.

Amintim că Grigore Novac, ca și Dodon, a fost lansat în politică tot de Vladimir Voronin. Acesta a fost membru PCRM în perioada 2006-2011.

Amintim că, ieri seara, fostul președinte Vladimir Voronin, lider al PCRM, l-a dat de gol pe fostul său discipol și actual partener de bloc, președintele PSRM, Igor Dodon, dezvăluind ce se afla în punga neagră pe care i-a dat-o Plahotniuc.

„- Cum credeți, ce era în punga neagră a lui Plahotniuc? – 860 de mii de euro. – Cunoașteți suma exactă? – Da. – Pe care Plahotniuc a transmis-o lui Dodon? – Da, da. Plahotniuc încă se mira, nu se mira, se indigna că cineva a „sustras” 140 de mii. – Se indigna unde? Eu nu am văzut nicăieri. – S-a indignat printre ai lui. – Aaaa, printre a lui. – El a spus: Eu știu exact că am pus acolo 1 milion. – Într-o pungă neagră 860 de mii sunt cam mulți. Se zvonea de 500 de mii. – Acest lucru mi-a zis Plahotniuc personal. Ce vrei? Am dat deja declarații procurorilor Anticorupție” a dezvăluit Voronin în cadrul unei emisiuni la TV8.







