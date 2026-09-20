A început cea de-a XXV-a ediție a Festivalului Etniilor, la Chișinău

La Chișinău se desfășoară cea de-a XXV-a ediție a Festivalului Etniilor, cu genericul „Unitate în diversitate”. Evenimentul a început cu depuneri de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt, apoi a continuat cu parada portului popular și vizita în Casa Mare. Pe parcursul zilei, vizitatorii pot urmări un program artistic complex și pot degusta bucate tradiționale pregătite de reprezentanții diferitelor etnii.

Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a vorbit în cadrul evenimentului despre diversitatea comunităților etnice din Republica Moldova și despre experiența sa de a crește într-un cartier în care locuiau oameni de diferite etnii. El a spus că respectul reciproc și buna înțelegere dintre oameni sunt valori care trebuie transmise și generațiilor următoare.

„Cel mai important lucru este să ne respectăm, să ne primim așa cum suntem noi fiecare individual și să ținem la țara noastră, la Chișinăul nostru drag, care este casa noastră comună”, a declarat edilul.

La rândul său, copreședintele Consiliului coordonator al organizațiilor etnoculturale, Vitalii Mrug, a spus că evenimentul este o ocazie de a promova conviețuirea pașnică dintre oamenii de diferite etnii. „Diversitatea multiculturală a Republicii Moldova le oferă cetățenilor noștri posibilitatea de a trăi într-un spațiu unde oameni de diferite etnii conlocuiesc în pace și respect reciproc”, a declarat el.

Prezentă la eveniment, deputata Partidului Acțiune și Solidaritate, Natalia Davidovici, vicepreședintă a Comisiei parlamentare pentru drepturile omului și relații interetnice, a subliniat importanța dialogului dintre comunități și a implicării autorităților în soluționarea problemelor acestora. „Moldova este țara noastră natală, a tuturor. Fiecare trebuie să se simtă aici cetățean cu drepturi depline, cu respect pentru limba, cultura și istoria familiei sale”, a spus parlamentara.

Directorul general al Agenției Relații Interetnice, Veaceslav Reabcinschii, a declarat că Festivalul Etniilor nu este doar un eveniment cultural, ci are loc într-o perioadă importantă pentru Republica Moldova. „Ne-am asumat parcursul european și anumite angajamente pe care trebuie să le îndeplinim în acest proces. Pentru a le realiza, avem nevoie de unitate”, a declarat acesta.

Cea de-a XXV-a ediție a Festivalului Etniilor are loc în Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt” și este organizată de Primăria municipiului Chișinău, în parteneriat cu Agenția Relații Interetnice. La eveniment participă reprezentanți ai comunităților etnice din întreaga țară, inclusiv ai celor 19 asociații obștești etnoculturale din municipiul Chișinău.