Mii de vii din R. Moldova, pe harta vinicolă a lumii

Podgoriile din regiunea Codru sunt, în perioada de vegetație a viței-de-vie, cu 2,5°C mai calde decât cele din Champagne. Datele apar pe World Winery Map, o nouă hartă interactivă care cuprinde peste 4,3 milioane de vii și peste 104.000 de crame din 90 de țări.

Regiunea Codru este reprezentată pe platformă prin 7.356 de vii și 44 de crame. Potrivit datelor publicate, podgoriile din această zonă se află la o altitudine medie de 154 de metri.

World Winery Map se prezintă drept o amplă bază de date interactivă dedicată terroirului viticol mondial. În total, platforma cartografiază 4.303.693 de vii și 104.330 de crame.

Pentru fiecare podgorie inclusă pe hartă pot fi consultate informații despre altitudine, radiația solară și panta terenului, precum și date privind compoziția solului și temperaturile medii din perioada de vegetație. Sunt disponibili și indicatori utilizați în viticultură, precum indicele Huglin.

Fondatorul World Winery Map, Matija Gavrilović, explică faptul că pentru fiecare parcelă au fost analizate coordonatele și caracteristicile terenului cu ajutorul modelului topografic Copernicus GLO-30, peste care au fost suprapuse date climatice.

„Pentru parcelele mai mari măsurăm până la 16 puncte de control, motiv pentru care altitudinea este prezentată ca un interval precis, nu ca o singură cifră”, a declarat Gavrilović.

Potrivit acestuia, platforma include, acolo unde informațiile sunt disponibile, și date despre precipitații, vânt, tipul de sol și geologie.

Parcelele viticole prezentate pe hartă provin din 38 de surse independente, dintre care 22 sunt registre oficiale de stat.

În cazul Republicii Moldova, limitele oficiale au fost stabilite în baza caietelor de sarcini ale indicațiilor geografice protejate, publicate de Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV).

Utilizatorii pot selecta regiunile viticole pentru a consulta limitele acestora, altitudinea și nivelul mediu al precipitațiilor, precum și indicatori precum indicele Winkler.

În total, harta cuprinde 98.719 delimitări ale regiunilor și siturilor viticole, de la zone extinse până la parcele individuale. Dintre acestea, 2.815 reprezintă regiuni viticole oficiale, subregiuni și denumiri de origine, iar alte 95.904 sunt situri viticole cu denumiri proprii.

Platforma este destinată atât profesioniștilor din industria vinului, cât și turiștilor. Prin intermediul funcției de geolocalizare, utilizatorii pot identifica cramele din apropiere și pot obține indicații pentru a ajunge la acestea.

Producătorii din regiunea Codru își pot revendica gratuit profilurile cramelor de pe platformă. Aceștia pot actualiza informațiile despre programul sălilor de degustare, condițiile de vizitare, parcelele viticole și soiurile de viță-de-vie cultivate.