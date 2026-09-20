Recolta de floarea-soarelui se anunță bună în acest an, însă fermierii se confruntă cu prețuri mai mici, costuri ridicate și lipsa spațiilor de depozitare

Recolta de floarea-soarelui se anunță bună în acest an, însă fermierii se confruntă cu prețuri mai mici, costuri ridicate și lipsa spațiilor de depozitare. La Ciocâlteni, raionul Orhei, o familie de agricultori a investit milioane de lei într-un depozit și într-o uscătorie pentru a putea păstra producția și a reduce pierderile.

Spiridon Digori a început deja recoltarea florii-soarelui. Agricultorul spune că, deși producția este mai bună decât anul trecut, prețul oferit fermierilor a scăzut.

„Anul trecut roada a fost mai slabă, undeva cu două-trei sute de kilograme la hectar mai puțin, însă prețul a fost mai bun. Atunci am început să vindem cu 9 lei și 80 de bani. Anul acesta prețul a pornit de la nouă lei – 9,20 lei. La ziua de azi este tot 9,20 lei”, a declarat Spiridon Digori.

O altă problemă este lipsa spațiului pentru noua recoltă. O parte din grâul vândut anterior se află încă în depozitele gospodăriei, întrucât cumpărătorii nu l-au ridicat din cauza problemelor din port.

Pentru a nu fi nevoiți să vândă imediat producția sau să riște pierderea acesteia în perioadele ploioase, agricultorii au investit într-un depozit și într-o uscătorie.

Construcția depozitului a costat aproximativ 2,7 milioane de lei, iar pentru uscătorie au fost investiți circa 70.000 de euro. În ambele cazuri, 40% din cheltuieli au fost compensate prin intermediul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA).

Decizia de a cumpăra propriul uscător a venit după experiența unui an în care porumbul a fost recoltat cu o umiditate ridicată, iar elevatoarele nu primeau cerealele pentru uscare din cauza prețului mare al gazelor.

„Când ai producția gata, o pui în depozit, o usuci direct aici și astfel îți salvezi roada”, spune agricultorul.

Gospodăria utilizează și tehnologia mini-till, prin care solul este lucrat fără arătură adâncă. Metoda este folosită pentru a conserva cât mai multă umiditate în condițiile perioadelor secetoase.

Momentul recoltării este stabilit în funcție de umiditatea semințelor, măsurată cu ajutorul unui aparat special. Recoltarea prea devreme înseamnă costuri suplimentare pentru uscare, în timp ce întârzierea poate duce la pierderi.

În cei 22 de ani de activitate, gospodăria familiei Digori și-a extins suprafața lucrată de la aproximativ 400 la 900 de hectare. Agricultorii au investit și în utilaje performante pentru a efectua lucrările mai rapid și pentru a compensa deficitul de forță de muncă.

„Ne stăruim să facem o agricultură performantă, să obținem rezultate bune, să mergem înainte și să lucrăm acasă, în țara noastră. Nu este ușor, dar mergem înainte”, a declarat mecanicul Liviu Digori.

Potrivit Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, recoltarea florii-soarelui este în plină desfășurare. Producția medie este estimată la aproximativ 1,9 tone la hectar.

În total, autoritățile estimează o recoltă de aproximativ 762.000 de tone de floarea-soarelui de pe o suprafață de circa 390.000 de hectare.