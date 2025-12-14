A început întâlnirea de la Berlin dintre Volodimir Zelenski şi responsabilii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski poartă, duminică, la Berlin, discuţii cu emisarii americani în speranţa de a convinge Washingtonul că o încetare a focului trebuie aplicată în Ucraina fără concesii teritoriale prealabile către Rusia, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Alte discuţii, de această dată cu numeroşi lideri europeni, sunt prevăzute luni seară în capitala germană. Aceşti principali susţinători ai Kievului se opun cedării în faţa revendicărilor maximaliste ale Rusiei. Ei se tem că preşedintele american Donald Trump ar putea abandona Ucraina şi că Europa ar putea fi exclusă de la dezbaterile privind securitatea pe continent, în condiţiile în care Kievul este perceput ca o ameninţare majoră.

Volodimir Zelenski a fost primit duminică după-amiază la cancelaria germană de Friedrich Merz, drapele americane, ucrainene şi europene fiind arborate cu acest prilej.

Fotografii difuzate de preşedinţia ucraineană îi prezintă pe cei doi lideri, la începutul discuţiilor, în compania emisarilor americani Steve Witkoff şi Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump.

„Vrem o pace durabilă în Ucraina. Întrebări dificile ne aşteaptă, dar suntem determinaţi să mergem înainte. Interesele ucrainene sunt şi interesele europene”, a postat Merz pe reţeaua X.

Cu puţin înainte de întâlnire, Zelenski a declarat că vrea să convingă SUA să susţină o încetare a focului care să impună o îngheţare a liniei frontului şi nu cedarea către Moscova a întregii regiuni Donbas, cum solicită Kremlinul şi cum a propus Washingtonul.

„Ştiu că Rusia nu vede asta cu ochi buni şi mi-ar plăcea ca americanii să ne susţină în acest punct”, a afirmat el.

Kievul a refuzat mereu aceste concesii teritoriale, Zelenski limitându-se să evoce în această săptămână un eventual referendum privind această temă.

Duminică, el a spus că nu a primit încă răspunsul american la versiunea planului de a pune capăt conflictului amendată în această săptămână de Kiev şi de aliaţii săi europeni.

Zelenski a reafirmat că doreşte garanţii de securitate europene şi americane pentru a descuraja orice nou atac. „Vrem să fim siguri că nu se va repeta războiul după încetarea focului”, a spus el.

Ar fi vorba despre un mecanism inspirat din articolul 5 al NATO, care prevede o protecţie reciprocă a ţărilor membre, fără aderarea Ucrainei la Alianţa Nord-Atlantică, aşa cum Kievul solicita anterior. „Este deja un compromis din partea noastră”, a apreciat Zelenski, întrucât aceasta reprezintă o revendicare majoră a Moscovei.

Luni, Zelenski urmează să discute din nou la Berlin cu cancelarul Merz, principalul său susţinător financiar în Europa, şi să participe la un forum economic germano-ucrainean. În cursul serii, numeroşi lideri europeni aliaţi ai Kievului sunt aşteptaţi la Berlin pentru un dineu cu uşile închise.

De asemenea, este aşteptată o nouă întâlnire americano-ucraineană.