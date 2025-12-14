Numărul moldovenilor care își doresc unirea ar fi mai mare decât arată sondajele

Sprijinul pentru unirea Republicii Moldova cu România rămâne constant în rândul moldovenilor de acasă, însă în realitate opțiunea unionistă este în ascensiune. Opinia aparține sociologului Doru Petruți, director IMAS, și a fost făcută în cadrul emisiunii „Contrasens”. Potrivit celui mai recent sondaj, 29% dintre cetățenii aflați în Republica Moldova ar vota pentru unire în cazul unui referendum.

Totuși, diaspora, unde avem un segment considerabil și predominant unionist, dar și noua generație, schimbă ecuația și împing înainte ideea reunificări celor două state românești.

„Avem din nou segmente de tineri și adulți pe care îi regăsim ca votanți mai ales în diasporă, iar acolo sigur că procentul legat de unificare nu e 29, 32 sau 36 la sută, e semnificativ mai ridicat”, a declarat Petruți.

Potrivit directorului IMAS, menținerea constantă a procentelor, în pofida schimbărilor majore de populație, inclusiv migrația internă, arată că noua generație de alegători preia tot mai natural ideea unirii cu România.

„Nu trebuie să uităm inclusiv dinamica asta internă, inclusiv de migrația internă, unde vedem că populația Chișinăului și din jurul Chișinăului crește. Faptul că de la un an la altul sau 4-5 ani vedem aceleași procente, 30%, zic că asta e un lucru foarte bun, pentru că populația care rămâne de fapt, tu ai o populație care… sute de mii care îți tot pleacă și îți vine populație tânără care îți menține această opțiune. Adică nefăcând aproape nimic, el e acolo. Și să nu uităm că dacă ne ducem 15-20 de ani în urmă, o să găsim cu totul alte procente”, a mai declarat Doru Petruți.