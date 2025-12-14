Eroi ai independenței: Patru polițiști ai Brigăzii „Fulger” au fost comemorați

Patru membri ai Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger” au fost comemorați pentru sacrificiul făcut în apărarea independenței Republicii Moldova. Mihai Arnaut, Ghenadie Iablocichin, Valentin Mereniuc și Gheorghe Cașu și-au pierdut viața la 13 decembrie 1991, în luptele de la Dubăsari.

Cei patru sunt considerați simboluri ale curajului și devotamentului față de stat, fiind decorați post-mortem cu Ordinul „Ștefan cel Mare”, prin Decretul prezidențial din 24 august 1992.

În semn de respect, conducerea Brigăzii „Fulger”, alături de veterani și colegi, a adus un omagiu eroilor căzuți, reafirmând angajamentul de a păstra vie memoria celor care au apărat statalitatea țării.

Evenimentele din 13 decembrie 1991 rămân printre cele mai dramatice episoade ale istoriei recente. În contextul consolidării statului, un grup de polițiști a fost trimis la Dubăsari pentru a restabili ordinea constituțională și a sprijini colegii blocați de o formațiune militară ilegală. La intrarea în oraș, autobuzul în care se aflau a fost atacat, iar în confruntările care au urmat cei patru polițiști și-au pierdut viața.

Mihai Arnaut este înmormântat la Cărpineni, unde o placă comemorativă îi poartă numele. Ghenadie Iablocichin și Gheorghe Cașu își dorm somnul de veci la Cimitirul Central „Armenesc” din Chișinău, iar numele lor sunt atribuite unor străzi din capitală; la Universitatea de Stat din Tiraspol a fost ridicat un bust în memoria lui Iablocichin. Valentin Mereniuc este înmormântat la Belicenii Vechi, iar gimnaziul din localitate îi poartă numele.

Anual, camarazii și veteranii Brigăzii „Fulger” depun flori și instalează gărzi de onoare la mormintele eroilor. Monumentele dedicate acestora sunt întreținute și sfințite, ca semn de recunoștință și continuitate a memoriei.

Sacrificiul celor patru rămâne un reper al curajului și demnității în lupta pentru independența Republicii Moldova.