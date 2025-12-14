Protest rar în Siberia, după blocarea Roblox: „Victima Cortinei de Fier digitale”

Zeci de locuitori din oraşul siberian Tomsk au ieşit în stradă pentru a protesta faţă de decizia autorităţilor ruse de a interzice platforma de jocuri Roblox.

E o demonstraţie neobişnuită de nemulţumire publică, pe fondul extinderii cenzurii online în Rusia.

Câteva zeci de persoane au protestat duminică în Tomsk împotriva interdicţiei impuse de Rusia platformei americane de jocuri pentru copii Roblox, transmite Reuters, preluat de Agerpres. Manifestaţia este neobișnuită într-un context în care exprimarea publică a nemulţumirii este tot mai limitată, iar iritarea populaţiei faţă de această decizie pare să ia amploare.

În Rusia, cenzura online este extinsă. Autorităţile de la Moscova blochează sau restricţionează accesul la platforme de socializare precum Snapchat, Facebook, Instagram, WhatsApp şi YouTube, promovând în paralel alternative interne şi canale media controlate de stat.

Decizia de blocare a Roblox a fost anunţată pe 3 decembrie de Roskomnadzor, organismul de supraveghere a comunicaţiilor, care a susţinut că platforma este „plină de conţinut neadecvat care poate avea un impact negativ asupra dezvoltării spirituale şi morale a copiilor”.

Rusia a blocat accesul la Roblox, acuzând platforma de conținuturi extremiste și promovarea „propagandei LGBT”

Duminică, la aproximativ 2.900 de kilometri est de Moscova, protestatarii au înfruntat frigul şi zăpada în Parcul Vladimir Vîsoţki din Tomsk, purtând pancarte cu mesaje precum „Jos Roblox” şi „Roblox este victima Cortinei de Fier digitale”, potrivit fotografiilor furnizate de un organizator al acţiunii. Un alt mesaj afişat spunea: „Tot ce puteţi face sunt interdicţii şi blocări”. Imaginile arătau aproximativ 25 de persoane stând în cerc, în zăpadă, ţinând pancarte.

Interzicerea Roblox a declanşat în Rusia o dezbatere mai amplă despre cenzură, siguranţa copiilor în mediul online şi eficienţa restricţiilor într-o lume digitalizată. Mulţi utilizatori ocolesc deja blocajele folosind VPN-uri, iar unii tineri ruşi au pus sub semnul întrebării logica unei interdicţii „dacă poate fi ocolită atât de uşor”. Alţii se întreabă de ce există atât de puţine alternative ruseşti la aplicaţiile şi platformele interzise de stat.

În acelaşi timp, unii părinţi şi profesori din Rusia spun că sunt îngrijoraţi de faptul că Roblox ar putea permite copiilor accesul la conţinut sexual şi comunicarea cu adulţi necunoscuţi.

Roblox, companie cu sediul în San Mateo, California, a mai fost interzisă şi în alte ţări, inclusiv în Irak şi Turcia, din cauza temerilor legate de prădători online care ar exploata platforma pentru a abuza de copii. Potrivit companiei, aproximativ 100 de milioane de persoane folosesc zilnic Roblox la nivel global, iar utilizatorii sub 13 ani reprezentau circa 40% din total în 2024.

Compania nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii. La momentul introducerii interdicţiei în Rusia, Roblox a declarat însă că are „un angajament profund faţă de siguranţă” şi că oferă „protecţii riguroase integrate pentru a ajuta la siguranţa utilizatorilor”.

De cealaltă parte, oficialii ruşi afirmă că cenzura este necesară pentru a se apăra de un presupus „război informaţional” dus de puterile occidentale şi de ceea ce ei descriu drept o cultură occidentală decadentă, care ar submina valorile „tradiţionale” ale Rusiei.