A plecat la Bălți și nu s-a mai întors acasă: O femeie din Fălești, dispărută fără urmă. Poliția cere ajutorul cetățenilor

Polițiștii din Fălești solicitǎ suportul cetǎțenilor pentru localizarea unei femei de 36 de ani din orașul Fălești. Potrivit informațiilor, la data de 14 mai, aceasta a plecat de la domiciliu în direcția municipiului Bălți, iar până în prezent nu a revenit acasă, locul aflării sale fiind necunoscut.

Conform semnalmentelor, femeia are aproximativ 1,75 metri înălțime și păr castaniu. În momentul dispariției, aceasta purta o geacă vișinie, blugi albaștri și pantofi negri.

Persoanele care dețin informații despre locul aflării femeii sunt rugate să apeleze serviciul 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.