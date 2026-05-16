Manifestații de amploare la Londra: 4.000 de polițiști mobilizați pentru marșul Unite the Kingdom și unul pro-palestinian

Zeci de mii de persoane s-au adunat sâmbătă la Londra pentru două proteste rivale de amploare: demonstrația „Unite the Kingdom”, organizată de activistul Tommy Robinson, respectiv marșul pro-palestinian organizat cu ocazia Nakba Day.

Poliția Metropolitană din Londra a mobilizat aproximativ 4.000 de ofițeri pentru a gestiona manifestațiile, într-o operațiune evaluată la 4,5 milioane de lire sterline în care vor fi folosite drone, elicoptere, cai și câini, în timp ce vehicule blindate au fost pregătite pentru intervenții rapide.

Starmer banned speakers and an EU politician from entering the UK "for the public good."



Situația este complicată de faptul că în aceeași zi are loc finala FA Cup pe stadionul Wembley, eveniment care atrage zeci de mii de suporteri în capitală.

„Zone Sterile” între manifestanți

Pentru a evita posibile incidente, autoritățile au impus restricții stricte privind traseele și orele de desfășurare ale manifestațiilor. Poliția a creat inclusiv o „zonă sterilă” între cele două marșuri, astfel încât participanții să nu intre în contact direct.

Marșul „Unite the Kingdom” a început în zona Kingsway și se îndreaptă către Parliament Square, în timp ce protestul pro-palestinian, organizat cu ocazia comemorării Nakba Day, pornește din Kensington și traversează centrul Londrei spre Waterloo Place.

Poliția Metropolitană a anunțat că va adopta o abordare de „toleranță zero” față de orice act de violență, discurs instigator la ură sau încălcări ale ordinii publice.

Recunoașterea facială va fi folosită în premieră

Pentru prima dată în Marea Britanie, poliția utilizează tehnologie de recunoaștere facială live în cadrul unei operațiuni de supraveghere a manifestațiilor. Camerele au fost instalate în special în gările Euston și King’s Cross St Pancras, puncte importante de sosire pentru participanții la manifestația organizată de Tommy Robinson.

Potrivit autorităților, doi bărbați au fost deja arestați în apropierea gării Euston, după ce sistemul i-a identificat ca fiind suspecți într-un caz de vătămare corporală gravă produs la Birmingham.

În paralel, poliția monitorizează imaginile CCTV de la Wembley pentru a identifica eventuali suporteri care s-ar putea deplasa către proteste după finala Cupei Angliei.