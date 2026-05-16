Chișinăul prinde viață. 12 havuzuri din capitală pornesc de astăzi. Ceban: „2 rămân să fie verificate de specialiști”

Primarul general al capitalei, Ion Ceban, anunță că, începând de astăzi, 12 havuzuri din Chișinău vor fi puse în funcțiune, iar alte două urmează să fie verificate de specialiști și pornite în perioada următoare.

Potrivit edilului, în municipiu sunt în total 14 havuzuri.

„În total, în Chișinău avem 14 havuzuri: unele au fost construite, iar altele modernizate și reabilitate, după ce ani la rând nu au funcționat sau au fost lăsate în paragină.

Dintre cele 14 havuzuri, 8 sunt în gestiunea Î.M. „Spații Verzi”, 4 a Direcției Generale Locativ-Comunale și unul la Pretura Buiucani”, a scris Ceban pe rețele.