Percheziții la Chișinău: Șefii unei firme de construcții, anchetați pentru evaziune

Conducătorii unei întreprinderi de construcții din Chișinău sunt bănuiți de evaziune fiscală și spălare de bani, după ce ar fi pus la cale o schemă ilegală cu apartamente. Prejudiciul adus statului depășește 7.000.000 de lei, potrivit procurorilor PCCOCS și ofițerilor Serviciului Fiscal de Stat.

Potrivit oamenilor legii, în perioada 2019-2021, persoanele vizate și-ar fi vândut lor înșiși, de la propria întreprindere, mai multe apartamente la un preț mult mai mic decât cel de piață. Ulterior, acestea ar fi revândut locuințele la prețuri mult mai mari, în unele cazuri chiar duble față de sumele achitate companiei.

Prin această metodă, susțin anchetatorii, antreprenorii ar fi evitat achitarea integrală a impozitelor datorate statului. După ce apartamentele ajungeau în proprietatea lor personală, acestea erau vândute ca bunuri ale unor simpli proprietari, nu ca locuințe comercializate de o companie de construcții. Astfel, impozitele care urmau să fie achitate la buget ar fi ajuns la peste 7.000.000 de lei.

În cadrul cauzei penale, procurorii PCCOCS și ofițerii SFS, cu sprijinul angajaților Brigăzii „Fulger”, au efectuat opt percheziții în Chișinău. Descinderile au avut loc la domiciliile, oficiile și în automobilele persoanelor cu funcție de răspundere din compania vizată.

În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat bani, telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, înscrisuri de ciornă, contracte și devize de cheltuieli. Acestea urmează să fie examinate în cadrul anchetei.

Investigațiile penale continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate, aplicarea măsurilor legale necesare pentru recuperarea prejudiciului și sancționarea celor responsabili. Persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției.