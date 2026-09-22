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Accident fatal la Ocnița: Un Volkswagen s-a răsturnat într-o fâșie forestieră

Photo of Timpul.md Timpul.md22 septembrie 2026
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Un bărbat de 37 de ani a decedat în urma unui accident rutier produs pe traseul L-13, în localitatea Clocușna, raionul Ocnița.

Potrivit Poliției, apelul la 112 a fost recepționat în jurul orei 10:10. Preliminar, șoferul unui Volkswagen ar fi pierdut controlul asupra volanului, iar mașina s-a răsturnat într-o fâșie forestieră.

În urma accidentului, conducătorul auto a suferit traumatisme incompatibile cu viața și a decedat.

Polițiștii documentează cazul pentru a stabili toate circumstanțele producerii accidentului. Pe acest caz a fost inițiat un proces penal.

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Photo of Timpul.md Timpul.md22 septembrie 2026
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Timpul.md

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