Capacitatea totală de rafinare a petrolului din Rusia a scăzut aproape la jumătate din cauza atacurilor ucrainene

Campania continuă a Ucrainei de lovituri cu rază lungă de acțiune împotriva rafinăriilor de petrol rusești a scos din funcțiune 45% din capacitatea totală de rafinare a țării, potrivit Statului Major al armatei ucrainene. Capacitatea totală de rafinare a petrolului din Rusia a scăzut cu 45% din cauza atacurilor cu rază lungă de acțiune, anunță armata ucraineană.

„Una dintre consecințe este o lipsă de combustibil de înaltă calitate în Federația Rusă”, se arată în raportul Statului Major ucrainean, potrivit Kyiv Independent. „Printre altele, există o scădere bruscă a producției de benzină și motorină la standardul Euro-5/K5.”

Evaluarea vine la o zi după atacurile masive cu drone și rachete ucrainene asupra Rafinăriei de Petrol din Moscova, în cadrul unor lovituri pe scară largă asupra capitalei ruse.

Atacul asupra Moscovei a fost doar cel mai recent dintr-o serie de lovituri continue împotriva rafinăriilor rusești: alte două – din regiunile Iaroslavl și Samara – au fost lovite începând cu 14 septembrie, potrivit armatei ucrainene.

Conform unui raport Reuters care citează surse din industrie, rafinăria de petrol din Moscova, deținută de compania de stat Gazprom Neft, a oprit producția după atacul din 20 septembrie, mai scrie Kyiv Independent.

Unitățile principale de distilare a țițeiului ale rafinăriei au fost lovite, au precizat sursele Reuters, reparațiile având nevoie probabil de săptămâni întregi pentru a repune instalația în funcțiune.

Tactica suprasaturării

Campania continuă a Ucrainei împotriva rafinăriilor rusești, menită să blocheze mașina de război a Rusiei și economia în ansamblu, a fost posibilă datorită unei extinderi dramatice a dimensiunii și diversității arsenalului Kievului.

Dronele și rachetele ucrainene cu rază lungă de acțiune s-au dovedit nu doar capabile să atingă în mod regulat ținte aflate la peste 1.500 de kilometri de teritoriul controlat de Ucraina, ci sunt lansate și în număr suficient pentru a copleși rețelele dense de apărare antiaeriană rusești, cum este cea care protejează capitala rusă.

În timpul atacului din 20 septembrie, forțele ruse au doborât peste 1.600 de drone pe tot teritoriul Rusiei, dintre care 450 au fost îndreptate spre Moscova, potrivit primarului Moscovei, Serghei Sobianin.

În raportul său privind atacul, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina a folosit mai multe sisteme de armament produse în mare parte pe plan intern, inclusiv racheta de croazieră Flamingo.

Zelenski a menționat, de asemenea, un „Pelican”, mai multe publicații raportând eronat că aceasta ar fi fost prima utilizare confirmată a mult-așteptatei rachete balistice FP-7. Rapoartele ulterioare au clarificat faptul că Pelican este o dronă.