Vremea se menține stabilă astăzi în Republica Moldova, cu temperaturi specifice începutului de toamnă, cer variabil și șanse reduse de precipitații.

Astăzi, vremea rămâne stabilă în Republica Moldova, fără semne de instabilitate și cu un regim termic moderat, favorabil pentru o zi obișnuită de lucru.

La Chișinău, dimineața a început rece pentru această perioadă, cu 8,5 grade la ora 07:00, după valori de 9–10 grade în timpul nopții. Cerul a fost mai mult senin sau slab noros la primele ore, iar până la prânz temperaturile urcă treptat, fără precipitații anunțate.

După amiază, maxima va ajunge la 18,6 grade, în jurul orei 16:00. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări temporare, iar probabilitatea de precipitații rămâne foarte redusă, fără cantități măsurabile de ploaie.

Spre seară, valorile termice vor coborî treptat, de la 15,8 grade la 19:00 la 10,7 grade spre finalul nopții. Pentru întreaga zi, minima va fi de 8,5 grade, iar apusul va avea loc la 19:02.

Mâine, miercuri, vremea se va menține apropiată de cea de astăzi, dar cu temperaturi ușor mai scăzute. La Chișinău sunt prognozate 18,1 grade la amiază și o minimă de 7,7 grade.

Cerul va rămâne mai mult acoperit, însă fără precipitații estimate. Probabilitatea maximă de ploaie va fi redusă, iar ziua se anunță în continuare stabilă.

Poimâine, joi, maximele vor urca la 18,7 grade, iar minima va ajunge la 10,2 grade, cea mai ridicată din intervalul analizat. Dimineața va fi ceva mai blândă, iar valorile de după amiază vor rămâne comparabile cu cele din zilele precedente.

Cerul va fi predominant noros, cu un risc redus de precipitații și fără indicii privind cantități importante de apă. Tendința generală rămâne una de vreme liniștită și uscată.