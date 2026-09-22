VIDEO// Guvernul PAS, în ședință: Instituirea stării de urgență și alte 12 subiecte, pe ordinea de zi

Guvernul PAS se întrunește astăzi, 22 septembrie, în ședință. Executivul urmează să voteze instituirea stării de urgență în domeniul energetic și hidrologic. Pe agendă figurează alte 12 subiecte.

Starea de alertă din energie și sectorul hidrologic expiră la 25 septembrie, însă riscurile care au determinat instituirea lor s-au amplificat”, a declarat șeful Centrului Național de Management al Crizelor, Serghei Diaconu.

Serghei Diaconu: „În această iarnă aproximativ 59% din energie electrică necesară va trebui importată”.