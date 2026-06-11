Acordul CSI privind Fondul umanitar interstatal, denunțat

Decretul de promulgare și Legea pentru denunțarea Acordului privind crearea Fondului interstatal de colaborare umanitară a statelor membre ale Comunității Statelor Independente (CSI) au fost publicate în Monitorul Oficial și au intrat în vigoare.

Inițiativa de denunțare a acestui document a fost propusă de Ministerul Culturii. Anterior, ministrul Culturii, Cristian Jardan, a declarat că denunțarea tratatului este inițiată având în vedere ineficiența aplicării prevederilor acestuia în beneficiul Republicii Moldova.

„Denunțarea tratatului este inițiată având în vedere ineficiența aplicării prevederilor acestuia în beneficiul Republicii Moldova, în special din prisma faptului că Republica Moldova nu a beneficiat de asistența acestui fond în ultimii ani. În același timp, denunțarea acordului nu va aduce consecințe financiar-economice sau de altă natură. De la momentul ratificării prezentului acord, Republica Moldova nu a realizat plăți sau activități de ordin financiar în cadrul lui și, bineînțeles, nu a înregistrat datorii față de acest fond”, a subliniat Cristian Jardan.

În același timp, oficialul a menționat că Republica Moldova își concentrează atenția asupra altor parteneriate, inclusiv în procesul de aderare la Uniunea Europeană, fiind parte a Programului UE pentru cercetare și inovare „Orizont Europa”, Programul „Europa Creativă”, precum și la Acordul parțial extins al Consiliului Europei privind rutele culturale.

„Aceste instrumente oferă un sprijin mai avans și mai consistent față de cele din CSI”, a conchis Cristian Jardan.

Documentul, semnat în anul 2006, a stat la baza creării unui fond destinat finanțării proiectelor comune în domenii precum cultura, educația, știința, sportul, turismul, mass-media și activitățile pentru tineret. Totuși, de la ratificarea acordului, Republica Moldova nu a efectuat plăți și nu a desfășurat activități financiare în cadrul acestui mecanism.

În ultimii doi ani, Republica Moldova a inițiat un proces amplu de examinare a relevanței și aplicabilității tratatelor încheiate în cadrul CSI. Până în prezent, din cele 283 de acorduri CSI, 71 au fost deja denunțate, iar aproximativ 60 sunt în proces de examinare.

Pe 2 aprilie curent, Parlamentul a aprobat în a doua lectură, denunțarea Acordului de constituire a CSI, precum și a Protocolului și Statutului organizației, marcând astfel retragerea definitivă a Republicii Moldova din organele statutare ale CSI.