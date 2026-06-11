Sancțiuni internaționale: Averi de peste 44 milioane de lei, înghețate în Moldova

Active și resurse economice de peste 44,7 milioane de lei au fost blocate în Republica Moldova în 2025, în cadrul aplicării sancțiunilor internaționale. Potrivit raportului anual al Consiliului interinstituțional de supervizare, autoritățile au emis 130 de decizii de blocare a fondurilor și alte 16 decizii privind interdicții asupra tranzacțiilor unor companii controlate de persoane sancționate.

În total, au fost blocate 122 de conturi bancare, patru conturi de card, șapte conturi de plată, 92 de bunuri imobile, 37 de mijloace de transport, peste 136 de acțiuni și 35 de cote-părți din capitalul social al unor companii. Măsurile au vizat 32 de subiecți ai restricțiilor internaționale.

Raportul arată că Republica Moldova și-a intensificat semnificativ aplicarea sancțiunilor internaționale în 2025. Țara s-a aliniat la 38 din cele 41 de regimuri de măsuri restrictive ale Uniunii Europene, iar rata de aliniere la politica externă și de securitate a UE a ajuns la 91%.

Pe parcursul anului, Consiliul interinstituțional de supervizare a adoptat 20 de decizii și a organizat șase ședințe, față de doar două în anul precedent. Dintre deciziile adoptate, patru au vizat alinierea la sancțiunile impuse de alte state, nouă – punerea în aplicare a sancțiunilor, iar șapte – modificarea regimurilor deja existente.

În contextul sancțiunilor împotriva Federației Ruse, Republica Moldova a introdus trei noi tipuri de măsuri restrictive și a implicat instituții suplimentare în procesul de implementare, inclusiv Agenția Navală, Autoritatea Aeronautică Civilă și Agenția de Securitate Cibernetică.

Totodată, autoritățile au elaborat o listă națională a persoanelor și entităților sancționate, disponibilă online, care include 3903 persoane fizice, 1614 persoane juridice și 40 de nave. Lista conține persoane și companii sancționate de ONU, Uniunea Europeană, Canada, Marea Britanie și Statele Unite.

Raportul relevă și faptul că 12 cetățeni ai Republicii Moldova figurează în regimurile de sancțiuni internaționale la care țara s-a aliniat. În cazul a șase dintre aceștia au fost pornite dosare penale, iar pentru două cauze au fost deja pronunțate sentințe de condamnare.

În paralel, Ministerul Afacerilor Interne a introdus 2044 de consemne restrictive în sistemele Poliției de Frontieră, pentru a interzice intrarea în Republica Moldova a persoanelor aflate sub sancțiuni internaționale. Autoritățile afirmă că, pe parcursul anului 2025, nu au fost depistate tentative de intrare în țară din partea persoanelor vizate de restricții.