Fermierii din Rezina se alătură protestelor din 12 iunie. Care sunt revendicările

Agricultorii din raionul Rezina vor ieși la protest vineri, 12 iunie, devenind astfel al treilea grup de fermieri care anunță acțiuni de protest, după agricultorii din raioanele Fălești și Cahul. Potrivit Asociației Forța Fermierilor, protestatarii vor staționa cu tehnica și utilajele agricole pe drumul Orhei–Rezina, în apropierea intrării în satul Bușăuca, între orele 09:00 și 14:00.

Forța Fermierilor precizează că agricultorii din Rezina se alătură revendicărilor comune formulate de fermierii care vor protesta pe 12 iunie în mai multe raioane ale țării.

Astfel, agricultorii solicită acordarea, începând cu anul 2027, a plăților directe per hectar pentru fermierii micro, mici și mijlocii pentru toate terenurile arabile cultivate, în special pentru culturile cerealiere și oleaginoase. O altă revendicare vizează neadmiterea majorării cotei TVA la 20% pentru producția agricolă. Totodată, fermierii cer rambursarea integrală, în anul 2026, a accizei pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor agricole.

În paralel, Asociația Forța Fermierilor a făcut publică și o declarație semnată de producătorii agricoli din raionul Rezina și adresată conducerii țării. În document, agricultorii afirmă că starea fermierilor micro, mici și mijlocii este „aproape catastrofală”, după ce patru din ultimii cinci ani au fost afectați de calamități naturale, crize energetice și creșterea importurilor. Potrivit acestora, situația este agravată de scumpirea carburanților cu peste 60%, perspectiva majorării TVA pentru producția agricolă și ceea ce ei numesc lipsa unui sprijin suficient pentru producătorii din sectorul cerealier și oleaginos.

În declarație, agricultorii solicită și alte măsuri de sprijin. Printre acestea se numără restituirea parțială a TVA la motorina utilizată pentru lucrările agricole, atragerea fondurilor europene pentru acordarea sprijinului direct fermierilor, menținerea în anul 2026 a subvenționării dobânzilor bancare, introducerea plăților directe per hectar pentru culturile cerealiere și oleaginoase, identificarea unui mecanism de refinanțare pentru agricultorii aflați în dificultate de plată și stoparea procesului de creare a camerelor agricole.

Semnatarii documentului avertizează că, în lipsa unor acțiuni concrete din partea autorităților pentru implementarea măsurilor solicitate, își rezervă dreptul de a continua protestele.

Amintim că fermierii din Fălești au anunțat că vor protesta pe drumul național Sculeni–Fălești, la intrarea în orașul Fălești, în apropierea centrului comercial Supraten și a gării auto. La rândul lor, agricultorii din Cahul vor staționa cu tehnica agricolă pe traseul Cantemir–Cahul, în apropierea intrării în satul Andrușul de Jos. În cazul agricultorilor din Cahul, revendicările generale sunt completate de solicitarea ca sudul țării să fie recunoscut drept zonă defavorizată, invocând efectele repetate ale secetei asupra sectorului agricol.

Forța Fermierilor nu exclude ca și agricultori din alte raioane să se alăture protestelor programate pentru 12 iunie și anunță că va informa suplimentar despre eventuale noi acțiuni.