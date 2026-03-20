Acum o generație, dădea zahăr pe cartelă. Acum, Polonia a ajuns printre cele mai mari 20 de economii ale lumii și a depășit Elveția

În urmă cu o generație, în Polonia zahărul și făina se dădeau pe cartelă, iar salariile erau de zece ori mai mici decât cele din Germania de Vest. Astăzi, economia țării a depășit-o ușor pe cea a Elveției și a devenit a 20-a cea mai mare din lume, cu o producție anuală de peste 1.000 de miliarde de dolari, scrie AP News.

Este un salt istoric, de la urmele comunismului de după anii 1989-1990 la statutul actual de campioană europeană a creșterii economice. Economiștii spun că evoluția Poloniei oferă lecții importante despre cum poate fi adusă prosperitatea mai aproape de oamenii obișnuiți. Administrația Trump consideră că această transformare ar trebui recunoscută prin prezența Poloniei la summitul G20 al principalelor economii ale lumii, programat în acest an.

Transformarea se vede și în povești personale, precum cea a Joannei Kowalska, ingineră din Poznan, un oraș de aproximativ jumătate de milion de locuitori. Ea s-a întors acasă după cinci ani petrecuți în Statele Unite. „Sunt întrebată des dacă îmi lipsește ceva după ce m-am întors în Polonia și, sincer, eu simt mai degrabă contrariul”, a spus Kowalska. „În foarte multe domenii, suntem înaintea Statelor Unite.”

Kowalska lucrează la Centrul de Supercomputing și Rețelistică din Poznan, care dezvoltă prima fabrică de inteligență artificială din Polonia și o integrează cu un computer cuantic, unul dintre cele 10 de pe continent finanțate printr-un program al Uniunii Europene.

După absolvirea Universității de Tehnologie din Poznan, Kowalska a lucrat pentru Microsoft în SUA, într-un post pe care îl considera „un vis devenit realitate”. Totuși, spunea ea, îi lipsea sentimentul că munca ei contează cu adevărat. „Mai ales în domeniul inteligenței artificiale, tehnologia a început să se dezvolte foarte repede în Polonia. Așa că a fost foarte tentant să mă întorc”, a adăugat Kowalska.

Invitația la summitul G20 este mai degrabă una simbolică. Nicio țară invitată nu a devenit membru cu drepturi depline de când G20 s-a reunit pentru prima dată, la nivel de miniștri de Finanțe, în 1999, iar o astfel de decizie ar necesita consensul tuturor membrilor. În plus, țările inițiale nu au fost alese doar după mărimea PIB-ului, ci și după importanța lor pentru economia globală.