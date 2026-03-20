Iașiul marchează Unirea Basarabiei cu România: titluri de onoare și concert dedicat lui Eugen Doga

Municipiul Iași se pregătește să marcheze, printr-o serie de evenimente oficiale și culturale, aniversarea Unirii Basarabiei cu România din 27 martie 1918. Autoritățile locale anunță o ceremonie solemnă la Palatul Roznovanu, urmată de un concert simfonic dedicat marelui compozitor Eugen Doga. Anunțul a fost făcut de primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, pe pagina sa de Facebook.

„Continuăm o frumoasă tradiție a ultimilor ani și vom organiza o serie de manifestări dedicate aniversării Unirii Basarabiei cu România, act istoric înfăptuit la 27 martie 1918, moment de profundă semnificație pentru istoria și identitatea noastră națională. Evenimentul va avea loc vineri, 27 martie 2026, cu începere de la ora 16.00, în Sala „Vasile Pogor” a Palatului Roznovanu, sediul Primăriei Municipiului Iași”, a transmis edilul municipiului Iași.

În cadrul ceremoniei vor fi acordate distincții importante unor personalități marcante din spațiul românesc, în semn de recunoaștere a contribuției lor academice și culturale.

„În cadrul acestei reuniuni va avea loc solemnitatea înmânării titlurilor de Cetățean de Onoare al Municipiului Iași domnului Ion Tighineanu, președintele Academiei de Științe a Republicii Moldova, precum și domnului Petru Frăsilă, jurnalist de prestigiu al Iașului, fondatorul primului post de televiziune particular din România dedicat românilor de pretutindeni”, a mai scris Chirica.

Edilul a subliniat importanța consolidării relațiilor dintre Republica Moldova și România, inclusiv prin cooperare academică și instituțională.

„Este o mare onoare pentru noi să acordăm titlul de Cetățean de Onoare domnului Ion Tighineanu, un mare savant al Republicii Moldova. La rândul meu, îi mulțumesc pentru invitația de a participa la ședința solemnă a Academiei de Științe a Moldovei, care va avea loc la data de 12 iunie 2026, consacrată aniversării a 65 de ani de la fondarea instituției, invitație pe care o voi onora cu siguranță. Astfel de evenimente sunt tot atâția pași în construirea unei noi punți de prietenie între România și Republica Moldova, între Iași și Chișinău! Faptul că, pe lângă excepționalele legături economice și administrative, întărim continuu aceste parteneriate academice demonstrează nu doar puterea, ci și dorința noastră profundă de a ne regăsi mereu împreună. Colaborăm strâns în toate domeniile și transformăm acest dialog permanent în dovada că unitatea de viziune este primul motor al dezvoltării noastre europene comune!”, a explicat primarul Iașiului.

Evenimentele vor continua în aceeași zi cu un moment artistic, dedicat memoriei compozitorului Eugen Doga.

„Manifestarea de la Palatul Roznovanu va fi urmată de un concert simfonic de înaltă ținută artistică susținut sub bagheta ilustrului muzician Iosef Ion Prunner, dirijor și director al corului Filarmonicii „George Enescu”. Spectacolul este programat la ora 19.00 la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” și este dedicat operei regretatului compozitor Eugen Doga, de asemenea Cetățean de Onoare al Municipiului Iași”, a încheiat Mihai Chirica în mesajul său.