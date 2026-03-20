O moldoveancă a pierdut 100 mii euro moștenire de la o bătrână din Italia, după ce testamentul a fost anulat: Greșeala care a privat-o de avere

Un testament de 100.000 de euro a fost anulat în Reggio Emilia, nordul Italiei, după ce beneficiara nu a putut fi identificată clar. Conform presei locale, defuncta a lăsat banii badantei sale moldovence, însă problema a apărut deoarece femeia avea două îngrijitoare cu același prenume.

Potrivit sursei citate, o bătrână decedată în 2024 a lăsat în scris dorința ca suma să revină „badantei sale, Valentina”. Însă aceasta era îngrijită de două femei cu același nume – Valentina, ambele din Republica Moldova, care lucrau alternativ.

După moartea bătrânei, una dintre îngrijitoare a cerut banii în instanță și a obținut inițial un ordin de plată. Familia defunctei a contestat însă decizia, susținând că testamentul este neclar și că femeia avea probleme de memorie în ultimii ani.

Instanța a decis că formularea din testament nu permite identificarea sigură a beneficiarului. În lipsa unor date clare, judecătorul a anulat documentul și a revocat plata.

Mai mult, îngrijitoarea care a deschis procesul a fost obligată să achite aproximativ 14.000 de euro cheltuieli de judecată.