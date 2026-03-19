Peste 140 de străzi din Chișinău, reparate în prima etapă. Urmează curțile blocurilor

Potrivit edilului, în total, 266 de străzi necesită reparații. Lucrările se efectuează de patru luni și jumătate, însă de aproape două luni și jumătate au fost afectate de condițiile meteorologice nefavorabile, de ciclurile repetate de îngheț și dezgheț.

Primarul a precizat că străzile principale sunt, în mare parte, finalizate și că în perioada următoare va fi lansată o nouă etapă, care va viza drumurile de acces în curțile blocurilor și zonele adiacente.

În paralel, autoritățile municipale desfășoară lucrări de salubrizare, inclusiv spălarea a 358 de străzi cu apă tehnică. Dintre acestea, 185 au fost deja finalizate, 88 sunt în curs de executare, iar restul sunt planificate. Potrivit edilului, o parte semnificativă a lucrărilor urmează să fie încheiată până la Paști.

Totodată, Ion Ceban a anunțat că, începând din weekend, vor demara lucrările de plantare în municipiu, iar în acest an Șoseaua Muncești va fi reparată capital.