Aeroportul Internațional din Dubai, lovit în timpul atacurilor iraniene. Patru persoane au fost rănite

Aeroportul Internațional din Dubai și hotelul său celebru Burj Al Arab au suferit daune în urma atacurilor de represalii iraniene care s-au extins peste noapte în statele din Golf și în Orientul Mijlociu, depășind bazele și interesele SUA, relatează Reuters. Patru persoane au fost rănite la aeroport, a declarat duminică dimineața biroul de presă al emiratului.

Biroul de presă al Dubaiului a declarat pe X că „o sală a Aeroportului Internațional Dubai (DXB) a suferit daune minore în urma unui incident, care a fost rapid rezolvat”, fără a oferi detalii suplimentare.

Surse din domeniul aviației au declarat pentru Reuters că un atac iranian din timpul nopții a avariat unul dintre terminalele aeroportului. Pe rețele de socializare circulă mai multe imagini cu distrugeri din interiorul aeroportului.

Abu Dhabi Airports a declarat, de asemenea, într-o postare pe X că un incident la Aeroportul Internațional Zayed din capitala Emiratelor Arabe Unite a provocat moartea unui cetățean asiatic și rănirea a șapte persoane.

Abu Dhabi Airports nu a precizat cauza și a îndemnat la „necircularea zvonurilor”. Ulterior, postarea a fost ștearsă.

Zborurile de la ambele aeroporturi au fost suspendate sâmbătă din motive de precauție și se preconizează că vor rămâne întrerupte și duminică.

De asemenea, a izbucnit un incendiu minor pe fațada hotelului Burj al Arab, clădirea emblematică a Dubaiului în formă de velă, din cauza interceptării unei drone.

„Echipele de protecție civilă au intervenit imediat și au stins incendiul. Nu au fost raportate victime”, a adăugat biroul de presă al Dubaiului pe X.

Un alt hotel de lux din oraș a fost, de asemenea, avariat de un incendiu sâmbătă dimineață – se crede că și acesta a fost provocat de resturile unei rachete căzute.