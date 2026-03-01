Alertă în Israel! Ambasadorul Alex Roitman îi îndeamnă pe moldoveni să rămână în adăposturi

Ambasadorul Alex Roitman a venit cu un mesaj adresat cetățenilor R. Moldova aflați în Israel. Potrivit diplomatului, lovituri cu rachete balistice asupra teritoriului israelian sunt în desfășurare constantă.

„Este foarte important să rămânem în continuare în adăposturile antirachetă, nu părăsiți spațiile protejate până când Comandamentul Frontului Intern nu va anunța acest lucru. Această situație poate continua până la câteva ore. De respectarea acestor instrucțiuni depinde viața Dumneavoastră”, a precizat el.

Roitman a menționat, totodată, că sunt înregistrare întreruperi de internet și telefonice, care vor fi remediate în următoarea perioadă.

„Vor urma noi instrucțiuni, Vă rugăm să urmăriți cu atenție informația actualizată. Cetățenii Republicii Moldova pot solicita asistență consulară de urgență la: Telefon: +972 52 778 9772; +972 52-278-7326”, a conchis ambasadorul.

Amintim că SUA și Israelul au lansat în această dimineață mai multe atacuri cu rachete asupra obiectelor militare din Iran. Drept răspuns, regimul de la Teheran a lovit bazele militare americane din regiune și a lansat rachete balistice împotriva Israelului.