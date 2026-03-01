Război în Iran: Ayatollahul Ali Khamenei a fost eliminat! Donald Trump amenință cu o ofensivă fără precedent în istorie

Mii de oameni s-au adunat, duminică, în emblematica piaţă Enghelab din Teheran, după anunţarea morţii liderului suprem Ali Khamenei.

Îmbrăcaţi în negru în majoritate, unii plângând şi fluturând portrete ale celui care se afla la putere în Iran din 1989, manifestanţii au scandat „Moarte Americii!”, „Moarte Israelului!” în mijlocul steagurilor Republicii Islamice.

Presa de stat a anunţat că vor fi respectate 40 de zile de doliu public şi şapte zile de sărbători legale.

Iranul s-a pregătit pentru „toate scenariile”, inclusiv moartea liderului suprem Ali Khamenei, a declarat, duminică, preşedintele Parlamentului, Mohammad Bagher Ghalibaf.

„Ne-am pregătit pentru aceste momente şi am luat în considerare toate scenariile”, a declarat Mohammad Bagher Ghalibaf într-un videoclip difuzat la televiziunea de stat.

El a adăugat că preşedintele american Donald Trump şi premierul israelian Benjamin Netanyahu au „depăşit limitele noastre roşii” şi „vor suporta consecinţele”.

Secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului anunță că un consiliu provizoriu va fi format în curând. În paralel, au fost anunțate 40 de zile de doliu public în Iran.

Secretarul Consiliului Suprem pentru Securitate Națională al Iranului, Ali Larijani, a anunțat cine va prelua puterea după eliminarea lui Ali Khamenei și a altor lideri iranieni. El a declarat că „poporul iranian nu a permis dezmembrarea țării” și a transmis că un „Consiliul provizoriu” va fi format în curând. Prima ședință a noului consiliu ar trebui să aibă loc duminică.

Președintele american Donald Trump a amenințat Iranul. Să nu atace, dacă o fac, îi vom lovi cu o forță nevăzută niciodată, a avertizat Trump ca răspuns la o serie de amenințări lansate de armata iraniană.

Mesajul a fost trimis duminică pe rețeaua Truth Social.

„Iranul tocmai a declarat că va lovi foarte puternic astăzi, mai puternic decât a lovit vreodată. Mai bine ar fi să nu facă asta, însă, dacă o fac, îi vom lovi cu o forță nevăzută niciodată”, a scris președintele SUA.