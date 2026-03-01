O nouă serie de explozii. Dubai a fost atacat de la primele ore ale dimineții

Corespondenţi ai AFP la Dubai au auzit două serii de explozii duminică dimineaţă la Dubai, a două zi după începutul atacurilor Iranului în Golf, drept ripostă la loviturile americane şi israeliene care l-au ucis pe ghidul suprem iranian, relatează AFP.

O primă serie de explozii a fost auzită mai devreme în cursul nopţii la Dubai, dar şi la Doha, în Qatar, şi în capitala Bahreinului, Manama.

La Doha a putut fi văzută o coloană neagră de fum duminică dimineaţă, după mai multe explozii puternice, potrivit unui jurnalist al AFP.

Norul de fum era vizibil în partea de sud a oraşului, după ce Iranul a vizat cu lovituri de rachete şi drone baze americane în statele Golfului, drept ripostă la loviturile americano-israeliene care s-au soldat cu uciderea ghidului suprem Ali Khamenei.

a big explosion just went off at dubai

international airport after an iranian strike



iran has said retaliation hasn’t even begun pic.twitter.com/zGoa4yiZfz— Daze DaVinci ©️ (@dazedavinci) March 1, 2026