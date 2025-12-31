Afaceri necurate marca Vanea Ceban: A demolat monumente istorice din Chișinău pentru a construi blocuri

Ministerul Culturii acuză favorizarea companiei „NG-Invest” SRL în două cazuri de demolare ilegală a unor monumente istorice din centrul Chișinăului și condamnă acțiunile funcționarilor Primăriei Capitalei, care ar fi permis edificarea unor blocuri locative în locul clădirilor protejate.

Potrivit Ministerului, în anul 2018 Consiliul Național al Monumentelor Istorice a avizat restaurarea monumentului de pe strada Serghei Lazo, cu anexarea unei construcții de cel mult șapte etaje. Contrar proiectului aprobat și legislației în vigoare, monumentul a fost demolat complet, iar pe teren a fost construit un bloc cu 13 etaje. În septembrie 2021, primarul general Ion Ceban s-ar fi pronunțat public împotriva construcției, iar Primăria a dispus sistarea lucrărilor, constatând demolarea ilegală.

Un caz similar s-a produs pe strada Mitropolit Dosoftei. Deși proiectul de restaurare a fost avizat în 2021, monumentul a fost demolat integral la 2 decembrie 2024. În ambele situații au fost sesizate organele de urmărire penală, însă Ministerul Culturii afirmă că nu a primit până acum informații privind rezultatele examinării.

Potrivit autorităților, în 2022, „NG-Invest” SRL a solicitat Primăriei municipiului Chișinău autorizație de construire pentru două blocuri locative pe terenurile aferente celor două monumente, invocând restaurarea acestora. Ministerul Culturii subliniază că nu a avizat niciodată astfel de proiecte, iar lipsa avizului obligatoriu ar fi trebuit să împiedice emiterea autorizațiilor. Răspunsul întârziat al Primăriei a permis însă aplicarea procedurii de aprobare tacită.

Ulterior, compania a acționat în judecată Primăria și Consiliul municipal Chișinău. Prin decizii pronunțate în 2023, instanțele au obligat Primăria să elibereze autorizațiile de construire. Ministerul Culturii nu a fost implicat în proces și a aflat despre litigiu abia în faza recursului, solicitând intervenția în mai 2025.

În noiembrie 2025, Primăria Capitalei și Consiliul municipal și-au retras recursul, iar Curtea Supremă de Justiție a încetat procesul, hotărârea devenind irevocabilă. Ministerul Culturii afirmă că aceste acțiuni indică o favorizare a companiei „NG-Invest” SRL și inducerea în eroare a instanțelor de judecată.

Mai mult, instituția condamnă ferm acțiunile funcționarilor municipali și avertizează că edificarea noilor blocuri va afecta grav patrimoniul cultural construit și va duce la aglomerarea excesivă a traficului în zona centrală a Capitalei, în lipsa infrastructurii necesare.