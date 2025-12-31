Câte grade ar trebui să fie în casă? Experții demontează un mit

De zeci de ani, multe persoane au adoptat așa-numita regulă de 19°C ca referință pentru temperatura interioară a locuințelor în timpul iernii.

Acest prag a fost inițial un compromis între confort, sănătate și economii de energie, într-o perioadă în care sistemele de încălzire erau mai puțin eficiente, iar locuințele erau mai puțin izolate. Cu toate acestea, conform celor mai recente recomandări ale experților în sănătate publică și eficiență energetică, această regulă fixă devine depășită.

Regula de 19 °C, veche de peste 50 de ani

Recomandarea de a menține temperatura în locuință la 19 °C datează în principal din anii 1970, în contextul crizelor energetice, când era esențial să se reducă consumul fără a sacrifica prea mult confortul. Astăzi, însă, tehnologiile de izolare termică și de control al climatului din locuințe sunt mult mai avansate. Acest lucru înseamnă că putem gestiona mai bine temperatura interioară, adaptând-o la nevoile noastre și la caracteristicile clădirii. În plus, organizații precum Energy Saving Trust și Organizația Mondială a Sănătății (OMS) sugerează acum setarea termostatului la o temperatură cuprinsă între aproximativ 18 °C și 21 °C, în funcție de cameră și de utilizarea acesteia.

Temperaturi prea scăzute

Potrivit experților în sănătate, temperaturile interioare constant sub 18 °C pot reprezenta un risc, în special pentru copii, vârstnici și persoane cu afecțiuni medicale preexistente.

Camerele prea reci favorizează umiditatea, condensul și dezvoltarea mucegaiului, ceea ce, la rândul său, poate agrava problemele respiratorii și alergiile. În schimb, menținerea unei temperaturi ușor mai ridicate (în limite realiste) poate contribui la un confort termic mai bun și la reducerea acestor riscuri, în special în zonele de locuit sau în spațiile în care petreceți cea mai mare parte a timpului.

Consum și economii

O concepție greșită frecventă este că setarea încălzirii la o temperatură mai scăzută economisește întotdeauna mai multă energie. Cu toate acestea, specialiștii în eficiență energetică explică faptul că nu numai temperatura setată determină consumul, ci și consistența termică și izolația clădirii. Dacă lăsați casa să se răcească prea mult, sistemul de încălzire va trebui să funcționeze mult mai intens pentru a readuce camera la temperatura dorită atunci când îl porniți din nou. În unele cazuri, acest lucru poate duce la un consum total mai mare decât menținerea unui nivel stabil ușor mai ridicat. Tehnologii precum termostatele programabile, supapele termostatice și sistemele de control inteligente vă permit să gestionați mai eficient climatul din casa dvs., ajustând temperatura în funcție de orele în care sunteți acasă sau de activitățile care se desfășoară în diferite camere.

Temperaturi diferite pentru fiecare cameră

Un alt aspect important este că nu toate camerele trebuie să aibă aceeași temperatură. De exemplu, zonele de zi (sufragerie, bucătărie) pot fi mai confortabile între 20 și 21 °C, în timp ce dormitoarele tind să fie mai răcoroase, cu temperaturi ideale în jur de 17-19 °C, favorizând un somn mai odihnitor, conform diverselor recomandări. Reglarea temperaturii în funcție de utilizarea camerei – în loc să se aplice o singură temperatură pentru întreaga casă – poate îmbunătăți atât confortul, cât și eficiența energetică generală.