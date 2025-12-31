Maia Sandu: Rusia vorbește despre pace, dar bombardează civilii din Ucraina

Președintele R. Moldova, Maia Sandu, a acuzat Rusia că sabotează negocierile internaționale de pace și continuă bombardamentele asupra populației civile din Ucraina, în contextul intensificării discuțiilor diplomatice privind încetarea războiului.

Declarația a fost făcută pe platforma X, pe fondul unor acuzații recente lansate de Rusia la adresa Kievului, pe care oficialii și experții occidentali le califică drept neconfirmate și potențial folosite ca pretext pentru noi escaladări militare.

„Rusia a invadat Ucraina. Ucraina se apără și caută pacea, participând cu bună-credință la un plan de pace mediat de SUA. Rusia sabotează discuțiile de pace prin afirmații false, în timp ce bombardează civili și îi lasă fără electricitate și căldură. Acesta nu este comportamentul unei țări care caută pacea”, a scris șefa statului.