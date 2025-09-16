Afaceri tenebre la Soroca: Cum familia deputatului Babici (PAS) ascunde 3,5 milioane de lei, bani publici, destinați tinerilor

Centrul de Resurse pentru Tineri și Femei „Dacia” din Soroca, care, în anii 2018-2023, a primit finanțare de peste 3,5 milioane de lei numai din bugetul de stat, se declară a fi cea mai transparentă organizație, în timp ce se eschivează să-și justifice cheltuielile. Paradoxul este că acest ONG, fondat inclusiv de Ion Babici, actualmente deputat PAS, și administrat de soția acestuia, Stela Babici, și-ar permite să încalce legea cu lejeritate, bucurându-se de protecția instituțiilor de drept și a conducerii raionului. Telegraph a descoperit care ar putea fi motivele din care „Dacia” interzice accesul în această privință la informații de interes public.

Această istorie este veche și încâlcită, dar a atins un punct critic anul trecut, când deputatul Ion Babici a participat la o dezbatere cu locuitorii satului Cosăuți, Soroca, despre un pod care trece prin localitate. La un moment dat însă, legislatorul s-a apucat să acuze Cariera de Granit și Pietriș Soroca (CGPS), care se află în același sat, precum că ar fi o întreprindere coruptă, care nu achită impozitele și cu care el luptă de mai mulți ani.

„Pot s-o spun public prima dată că am fost și amenințat, și, sub diferite forme, mi s-a dat din deget: să nu te bagi acolo. Eu n-am cedat. (…) Noi am reușit, la nivel de legislație, să aducem 50% din plata taxelor pentru extragere la bugetele locale. Până acum banii mergeau doar la nivelul doi, la Consiliul raional. Deci, acum măcar asta vine ca un fel de recompensă pentru tot prejudiciul pe care îl aduce o carieră, dacă nu funcționează normal. Dar la noi nu funcționează normal. (…) Cariera asta este cumva curată de foști deputați, oameni tare importanți în țara asta”, a mai spus deputatul.

Redacția noastră a aflat că, în realitate, lucrurile stau puțin altfel. Am obținut și acte, care dovedesc că de fapt CGPS a achitat integral impozitele pentru extragerea mineralelor, care au însumat în ultimi cinci ani peste 8 milioane de lei, jumătate din care au fost transferați, conform legislației, primăriei Cosăuți.

Acest lucru îl confirmă și primarul satului Cosăuți, Andrei Prodan. „Nu pot să vă spun de ce dl Babici îi acuză că nu plătesc impozitele, dar cariera nu are astfel de restanțe față de noi. Ei au o doar datorie pentru arenda unui teren”, a adăugat primarul.

Babici își schimbă declarațiile: „Nu vreau să cred că este o întreprindere coruptă”

Cât privește „oamenii tare importanți” care ar proteja întreprinderea, în opinia lui Babici, aceștia se numesc pe scurt Nicolae Andronic, pe timpuri deputat și vicepremier, iar astăzi președinte al Consiliului de Administrație al carierei. Acesta spune că problema impozitelor este una falsă, fiind creată doar pentru a discredita conducerea carierei.

„Noi achitam suma întreagă la bugetul raional. Conform modificărilor legislative din 2023, ar trebui să plătim 50% bugetului sătesc, dar un ordin al Ministerului Finanțelor ne obligă oricum să achităm toți banii la raion și deja ei urmează să transmită jumătate din sumă satului. Dar ei făceau abstracție de lege, nu transferau, ci ne învinuiau pe noi că nu plătim impozitele și ridicau satul contra noastră. I-am scris și dlui Babici și l-am rugat să contribuie la transferul către bugetul local, dar nu ne-a răspuns. Acuzațiile sale publice au fost un nou atac asupra întreprinderii. Atunci am hotărât să vedem cum familia sa, prin Centrul „Dacia”, cheltuie banii pe care noi îi plătim statului, căci auzisem că ei primesc din bugetul raional câte 750 de mii de lei pe an pentru salarii”, relatează Andronic.

L-am rugat pe Ion Babici să explice învinuirile pe care le-a adus CGPS acum un an, dar el ne-a răspuns că nu ține minte când a făcut astfel de declarații. „Nu vreau să cred că este o întreprindere coruptă”, a precizat deputatul. Când l-am întrebat cine din partea carierei l-a amenințat, el a șovăit: „Of, cumva familia mea a fost amenințată, dar nu pot să am dovezi că anume din partea carierei. Eu presupun, dar n-am dovezi”.

A primit medalie de la Voronin, 3,5 milioane de lei de la guvernarea PAS și ajutor de la socialiști

Centrul de Resurse pentru Tineri și Femei „Dacia” este o organizație necomercială, înființată în 2003 de către Ion Babici și doi voluntari străini de la Corpul Păcii din Moldova: Mical MCFarland și Ethan Wang. Pentru această activitate, în 2009, actualul deputat a fost decorat de Voronin cu medalia Meritul Civic. Președinta ONG-ului este soția sa, Stela Babici, activistă în mai multe organizații nonguvernamentale. Iar Inga Burlacu, contabilă-șefă la „Dacia”, a fost și asistenta lui Babici în Parlament.

Centrul „Dacia” își are sediul într-un imobil din Soroca, primit în locațiune de la Primăria Soroca pentru 49 de ani și care e compus dintr-un teren și mai multe construcții.

Pe pagina web a organizației se arată că ea a implementat peste 60 de proiecte pentru a ajuta tinerii „să-şi construiască viitorul acasă și să învețe principiile adevăratei democrații”.

Potrivit unor informații de care am făcut rost, în 2017-2022, ONG-ul a obținut finanțare pentru șase proiecte din partea Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare și alte instituții internaționale, în sumă de 209 mii de dolari, echivalentul a peste 3,5 milioane de lei. Suma totală a donațiilor către „Dacia” însă rămâne a fi necunoscută, căci pe același portal al organizației sunt publicate rapoartele de activitate doar pentru 2018-2019, precum și pentru 2022, care arată că numai în cei trei ani ONG-ul a beneficiat de alte sponsorizări în sumă totală de peste 19 de milioane de lei atât din partea bugetului de stat, cât și din partea unor donatori naționali și externi: UNICEF, Soros-Moldova, Fundația Est-Europeană, Centrul de Drept al Femeilor și alții.

Banii mai mari din bugetul public și-au croit drum spre ONG-ul lui Babici după 2017, când Consiliul raional Soroca a semnat cu „Dacia” un acord de colaborare cu privire la un plan de activități destinate tinerilor. Autoritatea locală își asuma să acorde suport financiar Centrului pentru acoperirea cheltuielilor legate de personal și întreținerea încăperilor folosite pentru activitățile respective. Astfel, în 2018-2019, „Dacia” a încasat pentru aceasta câte 750 de mii de lei pe an, apoi suma a fost diminuată până la 400-500 de mii de lei, ca până în 2022 să constituie în total cel puțin 3 milioane de lei.

Poate că „Dacia” nu a publicat rapoartele pentru 2020 și 2021 din motivul că nu ar fi activat în perioada pandemiei de COVID-19. Cu toate astea, într-o scrisoare semnată de președintele raionului, Veaceslav Rusnac, se arată că Executivul local a alocat peste un milion de lei din cele trei milioane anume în cei doi ani.

Tot în 2017, pe 14 noiembrie, ministra Educației de atunci, Monica Babuc, și Consiliul raional Soroca au încheiat un acord de parteneriat privind întreținerea centrelor de tineret din acest raion. A tuturor, nu doar a „Daciei”. Până în 2022, ministerul a transmis bunuri pentru dotarea acestor centre și bani pentru implementarea proiectelor pentru tineri, în valoare totală de aproape 580 de mii de lei.

Dacă facem o totalizare, cel puțin 23 de milioane de lei au fost investiți timp de șase ani în propășirea tineretului sorocean, dintre care 3 580 000 de lei au reprezentat contribuții din banii contribuabililor.

Justificarea cheltuielilor Centrului „Dacia”, ascunsă de Consiliul raional și Ministerul Educației

În calitate de important contribuabil în Soroca, conducerea CGPS a căutat să afle cum s-au irosit acești bani, care provin și din impozitele achitate de întreprinderea lor, și cât adevăr stă în spatele rapoartelor Centrului „Dacia”. S-a pornit de la ideea că banii publici oferiți ONG-ului de către Consiliului raional au fost alocați în baza unor contracte de finanțare între părți, care stipulează că beneficiarul, pentru a-și justifica cheltuielile, este obligat să prezinte autorităților nu doar rapoarte de activitate, dar și documentele primare: facturi fiscale, bonuri de casă, ordine de plată, care confirmă aceste cheltuieli. Așa cum rapoartele Centrului au fost aprobate prin decizii ale Executivului raional, Nicolae Andronic a solicitat aceste actele primare de la președintele raionului.

„Când am văzut ce iese din Babici, m-am întrebat ce face el cu impozitele achitate de cariera noastră. Poți să scrii că ai adunat 200 de tineri la un eveniment, dar trebuia să le cumperi apă, creioane, caiete, să achiți energia electrică consumată, să plătești pentru chirie. Aceste cheltuieli nu pot trece neargumentate, căci orice întreprindere, când îi bate la ușă Fiscul, trebuie să arate factura chiar și pentru hârtia igienică. M-a mirat și faptul că toți banii alocați de Ministerul Educației pentru tinerii din Soroca au ajuns la „Dacia”, fără a fi anunțată o licitație, căci organizații de tineret mai sunt. Babici se declară un mare luptător pentru achitarea impozitelor, dar la Soroca aceste impozite se pare că tot la el ajung”, explică fostul demnitar.

Astfel, pe 3 iulie 2024, Nicolae Andronic îi solicită în scris președintelui de Soroca, socialistului Veaceslav Rusnac, să ofere explicații despre temeiurile finanțării Centrului „Dacia” din bugetul local și să-i prezinte actele primare, prin care ONG-ul a justificat cheltuirea acestor surse. Peste o lună, i se remit doar niște contracte și acorduri încheiate cu „Dacia”. Își repetă solicitarea, dar nu i se mai răspunde. Din noiembrie trecut până în ianuarie, acest an, Andronic îl previne prin mai multe scrisori pe Rusnac că încalcă Legea privind accesul la informațiile de interes public.

